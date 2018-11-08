Muslera'ya bakın ne oldu! İşte o detay...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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3 milyon 575 bin Euro garanti ücret alan Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera bu sezon 3 kulvardaki her maçta oynayan tek isim.
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16 maçta kalesinde 18 gol gören Uruguaylı kaleci, alternatifi olmadığı için yorucu geçen milli takım aralarından sonra da dinlendirilmedi. Hem mental hem de fiziksel olarak yorgun düşen Muslera, kötü giden Galatasaray'ı ayakta tutamadı.
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Ligde ilk mağlubiyetin alındığı Trabzon deplasmanında skor 0-0 iken topu oyuna riskli soktu ve Onazi'nin golüne davetiye çıkardı.
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Akhisar'da önce ucuz bir penaltıya sebep oldu, sonra Mustafa Yumlu'nun 3-0 yapan golünde topu elinden kaçırdı.
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İyi oynadığı Porto deplasmanında kornerde altıpasa çıkmadı, Marega bomboş kafayı vurdu.
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Antalya ve Schalke maçlarında kalesinden hatalı çıkışlar yaptı ancak kırmızı kart göreceği pozisyonlarda imdadına hakemler yetişti.
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F.Bahçe derbisinde kalesini yine terk edip Isla'yı biçti ve penaltıya sebep oldu. (Sabah)
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Muslera görüşme odasında!
5 maçtır kazanamayan Galatasaray'da, eksik ve formsuz oyuncuların fazlalığı teknik direktör Fatih Terim'i bir hayli düşündürüyor. Muslera'nın ise Fenerbahçe ve Schalke maçında yediği hatalı goller, Galatasaray'a pahalıya patladı. Taffarel ve Terim'in, Uruguray'lı kaleci ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı...