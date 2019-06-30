Muslera bile durduramadı! Büyük yıkım...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMuslera bile durduramadı! Büyük yıkım...
GeriFutbol Muslera bile durduramadı! Büyük yıkım...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Foto: AP - AFP
30 Haziran 2019 - 11:41,

Muslera bile durduramadı! Büyük yıkım...

Amerika Kupası'nda boy gösteren Uruguay, Peru'ya penaltılarda 5-4 yenilerek turnuvadan elendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/19

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Peru karşısında büyük bir yıkım yaşadı.

2/19

Normal süresi 0-0 biten maçta, uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca penaltılara gidildi.

3/19

Fernando Muslera 5 penaltıyı da kurtarmayı başaramadı. Uruguay'da ise Luise Suarez, takımda tek penaltıyı kaçıran isim oldu.

4/19

Suarez sert bir penaltı kullansa da Peru kalecisi Gallese, başarılı bir kurtarışa imza atarak takımına zaferi getirdi.

5/19

Sonuç olarak Uruguay, elenen taraf olurken Peru'da ise tur atlama sevinci yaşandı.

6/19

Maç sonunda Luis Suarez, kaçırdığı penaltıdan ötürü gözyaşlarına hakim olamadı.

7/19

Suarez'i takım arkadaşı Muslera teselli etmeye çalışsa da yıldız oyuncunun sahanın ortasında ağladı.

8/19

Maçta bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Suarez, penaltı da kaçırınca duygu patlaması yaşadı. Muslera onu böyle sakinleştirmeye çalıştı...

9/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19

Misli.com'a üye ol, ilk kupon şirketten! Kampanya detayları için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Muslera bile durduramadı! Büyük yıkım...
Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe!
Bombalar patlıyor! Kadıköy'e yıldız yağacak... | Son dakika transfer haberleri...
Beklenmedik karar! 26.4 milyona transfer...