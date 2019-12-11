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Futbol
11 Aralık 2019 - 19:50,

Muriqi hem güldü hem güldürdü! Çiğ et cevabı...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Vedat Muriqi oldukça keyifli bir içerikle futbolseverlerin karşısına çıktı.

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Fenerbahçe forması giyen golcü oyuncu Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulübün YouTube kanalına konuk oldu.

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Kendi hakkında yapılan sosyal medya yorumlarını okuyan başarılı futbolcu, hem güldü hem de güldürdü.

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Vedat Muriqi özellikle bu yorum karşısında çok gururlandığını ifade etti. Muriqi, "Açıkçası bu yorumu gördüğümde gururlandım. Eğer gerçekten böyle düşünüyorlarsa ne mutlu bana, teşekkür ediyorum." dedi.

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Golcü futbolcu, bir taraftarın bu yorumuna ise "Asıl ben ne sevap işledim bilmiyorum ki kendimi burada buldum." cevabını verdi.

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Yetenekli forvet, Fenerbahçe'nin resmi hesabının paylaşımını ise 'Sizler olmasanız ben hiç olmam." sözleriyle yanıtladı.

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Muriqi, çiğ et esprileri içinse "Bir çiğ ettir gidiyor ama şuna da açıklık getireyim; ben nasıl çiğ et yiyeyim arkadaşlar? Et yiyorum ama çiğ et yemiyorum." ifadelerini kullandı.

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İşte Vedat Muriqi'yi güldüren o paylaşımlar...

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Fenerbahçe forması giyen golcü oyuncu Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulübün YouTube kanalına konuk oldu.

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