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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25 Kasım 2019 - 16:36,

Mundo Deportivo'dan Arda Turan iddiası! Ev sahibi mahkemeye veriyor...

Başakşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan'ın başı dertten kurtulmuyor...

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Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, bir kez daha mahkemelik olmak üzere.

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Şarkıcı Berkay ile yaşadığı tartışma sebebiyle geçtiğimiz dönemlerde hakim karşısına çıkan Turan'ın başı bu kez İspanya'daki ev sahibiyle dertte.

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İspanyol Mundo Deportivo Gazetesi, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

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Joan Poqui imzalı haber hem ülkemizde hem de İspanya'da çok ses getirdi.

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Çok konuşulacak haberin detayları şekilde;

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Arda Turan’ın eski ev sahibi, yıldız futbolcunun birkaç ay kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

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Haberde ayrıca Arda Turan'ın eski ev sahibine olan 400 bin avroluk (2.5 milyon TL) borcunu ödemediği de öne sürüldü.

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Arda Turan’ın 100 bin avro kira borcu olduğu kaydedildi.

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Ayrıca eve de 300 bin avroluk zarar verdiği belirtildi.

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Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirten ev sahibi, mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

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Galatasaray - Başakşehir maçında Fatih Terim ile buzları eriterek yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Arda Turan, bu iddialar karşısında şoke oldu.

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Ocak ayında Galatasaray'a döneceği konuşulan yıldız futbolcu, şimdilik bu konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

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Bu sezon 11 resmi maçta görev alan Arda Turan takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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