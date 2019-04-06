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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
06 Nisan 2019 - 17:03,

Muhteşem açılışın ardından deprem gibi karar!

1 milyar pound'a mal olan yeni stadını açan Tottenham'dan flaş bir karar geldi.

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İngiliz ekibi geçtiğimiz günlerde 1 milyar pounda mal olan muhteşem stadının açılışını yapmıştı.

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Premir Lig'de şu an 3. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi biletini almak üzeren olan Tottenham'ın sezon sonunda 11 futbolcusunu satacağı iddia edildi.

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The Sun'da yer alan habere göre Tottenham bu sezon gelecek transfer tekliflerini reddetmek yerine dinleyecek.

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İddiaya göre Tottenham'ın satışına sıcak baktığı oyuncular arasında Christian Eriksen de var.

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Avrupa devlerinin peşinde olduğu Danimarkalı futbolcuya gelen teklifleri bugüne kadar reddeden Tottenham bu kez hayır yanıtı vermeyecek.

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Pochettino'nun gidişen onay verdiği isimler arasında Kevin Trippier ve Serge Aurier de bulunuyor.

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Satılması beklenen diğer isimler ise Danny Rose ve Toby Alderweireld.

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Yine gözden çıkarılan isimler arasında bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Vincent Janssen de bulunuyor.

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Vitor Wanyama, Georges-Kevin Nkoudou ve Fernando Llorente ile de yollar ayrılacak.

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The Sun'ın haberine göre eğer alternatifleri bulunabilirse Erik Lamela ve Moussa Sissoko'nun da satışı söz konusu olacak.

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Öte yandan Tottenham, Crystal Palace'ta forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı transfer edecek.

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