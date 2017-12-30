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Futbol

Mourinho'nun kızı büyüledi

Portekizli teknik adam Mourinho'nun kızı Mathilde, GQ dergisinin ödül törenindeki şıklığıyla göz doldurdu.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho, GQ dergisinin ödül gecesine kızıyla birlikte katıldı. Flaşlar, gece boyunca Mathilde'nin üzerindeydi. (Fanatik)

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Portekizli çalıştırıcının 18 yaşındaki kızı Mathilde, şıklığıyla göz doldurdu.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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İşte o geceden kareler...

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Fotoğraflar: AJANSLAR
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Fotoğraflar: AJANSLAR
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Fotoğraflar: AJANSLAR
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Jose MourinhoMathildeFutbol

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