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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27 Kasım 2019 - 10:57,

Gecenin olayı! Mourinho ve top toplayıcı çocuk...

Jose Mourinho, Olympiakos maçında attıkları golde büyük payı olan top toplayıcı çocuğu yanına giderek tebrik etti. İşte o anlar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Tottenham ile Olympiakos karşıya karşıya geldi.

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Kendi sahasında 2-0 geriye düşen Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, tarihi bir geri dönüşe imza attı.

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45+1. dakikada sahneye çıkan Dele Alli, skoru 2-1'e getirdi ve takımını soyunma odasına 1 farkla geride götürdü.

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Ev sahibi takım ikinci yarıya da tempolu ve gollü başladı.

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Harry Kane, 50. dakikada skoru eşitledi: 2-2

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73. dakikada ise Serge Aurier, Tottenham'ı 3-2 öne geçirdi.

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Bu golden yalnızca 4 dakika sonra Harry Kane bir kez daha sahneye çıktı ve 77. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak skoru belirledi: 4-2

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Fantastik maça damga vuran an ise Jose Mourinho ve top toplayıcı çocuk arasında yaşandı.

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Portekizli teknik adam, Olympiakos karşısında buldukları ikinci golden önce topun oyuna hızlı girmesini sağlayarak golde büyük payı olan top toplayıcı çocuğun yanına giderek teşekkür etti.

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Kenarda bekleyen minik çocuğun yanına giden Mourinho golün gelmesine katkı sağladığı için top toplayıcıyı tebrik etti.

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Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Mourinho, kendisinin de bir zamanlar top toplayıcı olduğunun altını çizdi.

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Mourinho ayrıca top toplayıcı çocuk hakkında, "Olympiakos'un teknik direktörü olsaydım, muhtemelen onu boğardım." ifadelerini kullandı.

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Mourinho'nun sözleri şu şekilde;

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Tıpkı benim gibi zeki olan top toplayıcılarını seviyorum ve bugünkü çocuk gerçekten çok zekiydi.

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Oyunu okudu, anladı ve önemli bir asist yaptı. Onun için çok önemli bir andı ve bunu hiçbir zaman unutmayacaktır.

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Top toplayıcı çocuk olağanüstüydü! Topu verişi gerçekten inanılmazdı.

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Muhtemelen akademiden geliyor. Fırsatı görür görmez hemen topu oyuna geri soktu.

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Olympiakos'un teknik direktörü olsaydım, muhtemelen onu boğardım.

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