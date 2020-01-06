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Futbol
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 11:04, /

Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

Devre arası transferinin hızlı takımı Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Transferde ilk olarak Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray'da bir transferde daha sona gelindi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmesi ve detaylar...

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Nzonzi'nin yerine düşünülen yıldız oyuncu için bizzat Terim devreye girerken tecrübeli hocanın, Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt aldığı bildirildi.

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Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Victor Wanyama'nın transferinde de sona geldi.

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Disiplinsiz davranışları nedeniyle ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Steven Nzonzi'nin yerine kadroya katılacak olan Kenyalı ön libero için Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar tarafından, Tottenham'a resmi teklif yapılmıştı.

4BU HAFTA İMZALAR ATILACAK

BU HAFTA İMZALAR ATILACAK

Hanedar, Wanyama'yı 1.5 yıllığına kiralamak istediklerini bildirirken Fatih Terim de devreye girdi. Tecrübeli hoca, yakın arkadaşı Jose Mourinho'yu arayarak 28 yaşındaki futbolcunun transferi için destek istedi.

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Wanyama'yı ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcının, "Oyuncuyu ikna etmeniz halinde benim için sorun yok. Galatasaray'dan oynamasından memnuniyet duyarım" dediği ifade edildi.

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Bu durum sarı- kırmızılıları memnun ederken, Victor Wanyama ile cumaya kadar imzaların atılması bekleniyor.

7KENYANIN GURURU

KENYA'NIN GURURU

Victor Wanyama, milli formayı ilk olarak 2007 yılında Kenya Milli Takımı'nda giydi. Kariyeri boyunca milli formayı 31 kez giyen tecrübeli futbolcu, bu süre içerisinde 1 gol atabildi. 2014 Dünya Kupası'nda takımı ile 7 maçta sahne aldı.

830 MİLYON EURO ÖDEDİLER

30 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Mücadeleci ve hırslı yapısıyla bilinen Wanyama için Celtic, 1.1, Southampton 14.5 ve Tottenham ise 14.4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

925 Haziran 1991de doğan orta saha ve önlibero mevkisinde oynayan Victor Wanyama, Kenyanın Nairobi kentinde doğdu. Futbol hayatına bu şehrin Nairobi City Starsda başlayan Wanyama, 2006da AFC Leopardsa transfer oldu.

25 Haziran 1991'de doğan orta saha ve önlibero mevkisinde oynayan Victor Wanyama, Kenya'nın Nairobi kentinde doğdu. Futbol hayatına bu şehrin Nairobi City Stars'da başlayan Wanyama, 2006'da AFC Leopards'a transfer oldu.

Orada da 1 yıl top koşturan Wanyama, Helsingborg U21 takımına transfer oldu. Burada da 1 sezon oynayan Wanyama, Germinal Beersch'e gönderildi.

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Bu takımda da 3 sezon geçiren Wanyama, 1,1 milyon euroya Celtic Glasgow'un yolunu tuttu. Bu takımda da başarılı 2 sezon geçiren Wanyama, Southampton'a 14,50 euroya transfer olarak rekor kırdı.

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Burada da 3 sezon oynayan Wanyama, 2016'da İngiliz devi Tottenham'a 14,40 milyon euroya transfer oldu. (Sabah)

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