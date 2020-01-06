Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...

25 Haziran 1991'de doğan orta saha ve önlibero mevkisinde oynayan Victor Wanyama, Kenya'nın Nairobi kentinde doğdu. Futbol hayatına bu şehrin Nairobi City Stars'da başlayan Wanyama, 2006'da AFC Leopards'a transfer oldu. Orada da 1 yıl top koşturan Wanyama, Helsingborg U21 takımına transfer oldu. Burada da 1 sezon oynayan Wanyama, Germinal Beersch'e gönderildi.