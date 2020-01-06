Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 11:04,
Mourinho'dan onay çıktı! İşte Fatih Terim'in son bombası...
Devre arası transferinin hızlı takımı Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Transferde ilk olarak Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray'da bir transferde daha sona gelindi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmesi ve detaylar...
Nzonzi'nin yerine düşünülen yıldız oyuncu için bizzat Terim devreye girerken tecrübeli hocanın, Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt aldığı bildirildi.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Steven Nzonzi'nin yerine kadroya katılacak olan Kenyalı ön libero için Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar tarafından, Tottenham'a resmi teklif yapılmıştı.
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