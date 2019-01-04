Mourinho Galatasaray'ın rakibi oluyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transferlere odaklanan Galatasaray, ligde olduğu kadar Avrupa'da da ileriye gidecek bir kadro oluşturmak istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların rakibi de boş durmuyor.
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İşte detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Portekiz'in Benfica takımında alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verildi. Benfica kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, görev yaptığı 3,5 sezonda kulübe 2 lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandıran Rui Vitoria'ya teşekkür edildi.
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Portekiz'in Benfica takımında alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verildi. Benfica kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, görev yaptığı 3,5 sezonda kulübe 2 lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandıran Rui Vitoria'ya teşekkür edildi. Benfica son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Portimonense'ye 2-0 yenilerek, 4. sıraya düşmüştü. Rui Vitoria'nın yerine geçici olarak, kulübün ikinci takımını çalıştıran Bruno Laje getirildi. Galatasaray'ın rakibi ile ilgili Portekiz basınında flaş bir haber yayınlandı.
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MOURINHO SESLERİ
Benfica, teknik direktörlük görevinde Manchester United'dan ayrılan Jose Mourinho'yu getirmek istiyor.
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55 yaşındaki Mourinho teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında ülkesinin Benfica takımında başlamıştı.
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Porto'da asıl parlamasını yapan dünyaca ünlü teknik adam Porto'daki başarılarının ardından Chelsea ile Avrupa'ya açıldı ve herkesin tanıdığı bir teknik adam oldu.
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Manchester United'da yıllık 15 milyon Euro kazanan Portekizli teknik adamın bu ücretini karşılayamayacak durumda olan Benfica, Mou ile sezon sonuna kadar bir anlaşma yapmak istiyor.
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Jose Mourinho, Benfica'dan gelecek teklife olumlu yanıt vermesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın karşısına çıkabilir.
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Mourinho geçtiğimiz günlerde Portekiz Süper Ligi'nde Vitoria de Setubal - Santa Clara maçını seyretmişti.
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Galatasaray ve Benfica UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçını 14 Şubat Perşembe Günü TT Stadı'nda oynayacak.