Morgan: 'Kimse bilmiyor ama Ronaldo...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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ABD Kadın Milli Takımı’nın formasını giyen Alex Morgan, Juventus’un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo’ya ateş püskürdü.
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23 Eylül’de Monaco’da FIFA’nın belirleyeceği dünyanın en iyi futbolcusunda kadınlar kategorisinde aday olan Morgan, aynı gece erkeklerde Messi ile Van Dijk’le yarışacak 34 yaşındaki futbolcu için şunları söyledi:
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“Ronaldo, iyi bir futbolcu değil demiyorum. Bunun futboluyla bir ilgisi yok. Onu tecavüz davasında gördük."
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Pek çok kanıt var ama bunların hepsi gizleniyor. Onu herkes iyi biri olarak biliyor ama Ronaldo sadece medyaya karşı böyle. Gerçek yüzünü kimse bilmiyor.”
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"Onun hikayesine baktığımızda bence gizlenmiş çok kanıt var. Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor."
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"Kadınları kolayca yaralanabileceği pozisyonlarda korumak çok önemlidir. Bunun futboluyla bir ilgisi yok. Spor için yaptıkları farklı, kişiliği ile yaptıkları farklıdır."
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Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddia edilmişti.
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Ronaldo'nun tecavüz iddiasıyla ortaya çıkan Kathryn Mayorga’ya sessiz kalması karşılığında 375 bin dolar ödediği ortaya çıkmıştı.
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Juventus takımının yıldızı Ronaldo ise çıkan haberleri ‘yalan haber’ olarak nitelendirip iddiaları reddetmişti.
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Basına yansıyan mahkeme dosyasında Kathryn Mayorga’nın avukatı, “Cristiano Ronaldo davacıyı yatak odasına ve yatağın üstüne itti ve cinsel ilişkiye girmeye zorladı” dedi.
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Avukatın açıklamasında, “Cristiano Ronaldo cinsel saldırısını sona erdirdiğinde özür dileyerek davacının odadan çıkmasına izin verdi, genel olarak kibar davrandı” sözleri dikkat çekmişti.
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Der Spiegel’e röportaj veren Mayorga, Ronaldo ile cinsel ilişkiye girmek istemediğini ancak gitmesine izin verme sözü verdikten sonra Ronaldo’yu öptüğünü söyledi.Mayorga ayrıca, “Bana saldırdıktan hemen sonra gitmeme izin vermedi. Bana ‘Bebeğim bebeğim’ diye sesleniyordu” dedi.