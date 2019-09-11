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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Adem KABAYEL
10 Eylül 2019 - 23:07,

Moldova'da dikkat çeken olay! Emre Belözoğlu...

Euro 2020 Eleme Grubu'nda Türkiye, Moldova karşısında zorlu bir maç oynadı. Andorra'yı son dakika golüyle yenen millilerimiz, hücumda daha etkili bir futbol ortaya koydu...

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Maçla ilgili ekrana yansımayan anlar, foto muhabirlerimizin objektiflerinden kaçmadı! İşte o detaylar...

2YALNIZ BIRAKMADILAR

YALNIZ BIRAKMADILAR

Moldova ile A Milli Futbol Takımı arasında Zimbru Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hem Türk taraftarları hem de Moldova halkı yoğun ilgi gösterdi. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında Moldova’ya konuk oldu. Başkent Kişinev’de oynanan müsabaka yoğun ilgi gördü. Karşılaşma 10 bin 500 kapasiteli Zimbru Stadyumu’nda oynandı. Türk taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’den ve çevre ülkelerde yaşan taraftarlar bu mücadelede millileri yalnız bırakmadı. Moldova halkının da karşılaşmaya ilgisi yüksekti. Maçı izlemek için Kişinev’e gelen bazı Türk taraftarlar, bilet bulamamaktan şikayetçi oldu.

3TFFDEN TAM DESTEK

TFF'DEN TAM DESTEK

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda oynadığı Moldova karşılaşmasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile beraberindeki TFF yetkilileri tribünden takip etti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yalnız bırakmadı. Müsabakayı ayrıca TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.

4GÜNEŞTEN 5 DEĞİŞİKLİK

GÜNEŞ'TEN 5 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova karşısında Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde millilerin 11'i de belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Andorra müsabakasına göre 5 değişiklik yaptı. Andorro maçında oynayan Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Güven Yalçın ve Yusuf Yazıcı'nın yerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'a görev verdi. Şenol Güneş, müsabakada Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'ine şans verdi. Yedek kulübesinde ise Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazım Sangare ve Emre Kılınç yer aldı.

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Everton'da gol yollarında şansı yaver gitmeyen Cenk Tosun, Andorra maçından bu yana gol konusunda çok istekliydi. Yıldız futbolcu, ilk yarıda çok şık bir gol kaydederek hem klasını konuşturdu hem de takımını 1-0 öne geçti.

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Sakatlığından dolayı yedek kulübesinde olan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, kenarda bir pozisyonun ardından çok sinirlendi.

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Aşırı sertliğe göz yuman hakemlerle tartışan Emre Belözoğlu, dördüncü hakem ile münakaşaya girdi.

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Teknik heyetin sakinleştirdiği Belözoğlu, yerine oturdu ve heyecanlı şekilde maçı takip etti.

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Adem Kabayel objektifinden özel kareler sizlerle...

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