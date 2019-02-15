Mokgadi Caster Semenya kadın mı erkek mi? Açıklama geldi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Mokgadi Caster Semenya kadın mı erkek mi? Açıklama geldi...
O dönemde henüz 18 yaşında olan ve kadın rakipleri arasında fiziğiyle hemen fark edilen Semenya için, kamuoyunda ‘Kadın mı Erkek mi?’ tartışması günlerce devam etmişti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/29
7 Ocak 1991 doğumlu orta mesafe koşu sporcusu Güney Afrikalı atlet Mokgadi Caster Semenya 2012 Londra ve 2016 Rio de Janeiro Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 800 metre koşusunda altın madalyanın sahibi olmuştu.
2/29
2009'da Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre koşusunda altın madalya kazanan Mokgadi Caster Semenya'nın başarısı kısa süre sonra cinsiyet tartışmalarının gölgesinde kalmıştı.
3/29
Sporcunun cinsiyet testine tabi tutulacağı duyurulmuş ve 6 Temmuz 2010 tarihine kadar tüm yarışmalardan men edilmişti.
4/29
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin de onayıyla sporcu tekrar yarış sahalarına geri dönmüştü.
5/29
Mokgadi Caster Semenya'nın biyolojik cinsiyeti bugün bile atletizm camiasında tartışma konusu.
6/29
Bir atletizm şefinin, Mokgadi Caster Semenya'nın biyolojik olarak erkek sayılması için Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'ne başvuracağı haberleri uluslararası basında yer aldı.
7/29
Haberlerde başvurunun önümüzdeki hafta Spor Tahkim Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.
8/29
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, konu hakkında açıklama yaptı ve atletin biyolojik olarak erkek kabul edileceği haberlerine sert çıktı.
9/29
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
10/29
"Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, cinsel farklılaşma bozukluğu olan herhangi bir atleti erkek olarak sınıflandırmayacak."
11/29
"Aksine biz bu bireylerin yasal cinsiyetini şartsız olarak kabul ediyor ve onların kadınlar kategorisinde yarışmasına izin veriyoruz."
12/29
"Cinsel farklılaşma bozukluğu olan atletin testlerinde bir erkek kadar testosteron varlığı, ergenliğe girişte erkeklerde görülen hemoglobin seviyesinde artış, kemik ve kasların büyümesi ve güçlenmesi gibi erkeklere kadınlara oranla üstünlük sağlayan performansı vermesi anlamına gelir."
13/29
"Bu sebeple cinsel farklılaşma bozukluğu olan atletlerin kadınlar kategorisinde adil olarak yarışabilmesi için uluslararası seviyedeki yarışlardan önce testosteron seviyelerini baskılamaları ve kadınlardaki normal seviyeye indirgemesi gerekmektedir."
14/29
Mokgadi Caster Semenya son altı aydır Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin cinsel farklılaşma bozukluğu olan atletler için koyduğu kıstaslara uyum sağlamak için mücadele veriyor.
15/29
Bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalan tek kişi Mokgadi Caster Semenya değil.
16/29
Rio Olimpiyatları'nda gümüş ve bronz madalya alan Burundili atlet Francine Niyansaba ve Kenyalı atlet Margaret Wambui'ye de benzer incelemelere maruz kaldı.
17/29
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin avukatı olan Jonathan Taylor, çalıştığı kurumun aksine konu hakkında farklı görüşe sahip.
18/29
Taylor, normal testosteron seviyesine sahip kadınların cinsel farklılaşma bozukluğu olan atletlere karşı kazanma şansının olmadığını savunuyor.