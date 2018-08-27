Modellere taş çıkaran futbolcu! Yakışıklılığı dillere destan…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Modellere taş çıkaran futbolcu! Yakışıklılığı dillere destan…
Futbol

Modellere taş çıkaran futbolcu! Yakışıklılığı dillere destan…

Loris Karius sadece futbol kariyeriyle değil, yakışıklılığıyla da Türkiye'de bir fırtına yarattı.

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Bu vesileyle, futbolun diğer yakışıklılarına göz atıyoruz.

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RURIK GISLASON - İzlanda

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DAVID BECKHAM - İngiltere

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GERARD PIQUE - İspanya

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OLIVIER GIROUD - Fransa

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MARIO GOMEZ - Almanya

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XABI ALONSO - İspanya

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GIANLUIGI BUFFON - İtalya

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ANDREA PIRLO - İtalya

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ASMIR BEGOVIC - Bosna-Hersek

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PAOLO MALDINI - İtalya

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GEORGE BEST - Kuzey İrlanda

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MARCA BARTRA - İspanya

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JAMES RODRIGUEZ - Kolombiya

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CLAUDIO MARCHISIO - İtalya

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YOANN GOURCUFF - Fransa

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MANUEL NEUER - Almanya

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FRANK LAMPARD - İngiltere

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IGNAZIO ABATE - İtalya

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LUKAS PODOLSKI - Almanya

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ISCO - İspanya

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STEVEN GERRARD - İngiltere

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IKER CASILLAS - İspanya

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MICHAEL BALLACK - Almanya

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RUBEN LOFTUS-CHEEK - İngiltere

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DANIELE DE ROSSI - İtalya

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DIEGO FORLAN - Uruguay

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SIMON KJAER - Danimarka

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TONI KROOS - Almanya (Goal.com)

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