Mitroglou hakkında şaşırtan gerçek!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMitroglou hakkında şaşırtan gerçek!
GeriFutbol Mitroglou hakkında şaşırtan gerçek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
02 Şubat 2019 - 10:04,

Mitroglou hakkında şaşırtan gerçek!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ara transfer döneminin son günlerinde birbiri ardına bombaları patlattı. En flaş transferler ise Kostas Mitroglou, Kagawa, ve Tolgay oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/9

Ocak ayı transfer dönemini çok hareketli geçiren Türk kulüpleri, birçok yıldızı kadrosuna katarken; transfer döneminde futbolcular kadar eşleri de gündeme geldi.

İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri:

2/9

Kagawa'nın Türkiye'ye gelişi büyük yankı uyandırdı; ancak Kagawa hakkında en çok merak edilen şey kariyeri değil...

3/9

Özel hayatı oldukça merak edilen Kagawa hakkında en çok merak edilen şeylerden biri özel hayatı oldu. Bunun başında da Kagawa'nın sevgilisi geliyor. 

4/9

İşte Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki.

5/9

Kostas Mitroglou'nun eşi Niki. Mitroglou'nun eşinin Galatasaray'a transferinde etken faktör olduğu iddia edildi.

6/9

Eşi Türk kökenli olan Mitroglou'nun kayınpederinin de İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

7/9

Transferin en çok konuşulan oyuncularından olan Tolgay Arslan, evli iki çocuğu bulunuyor.

8/9

İşte Tolgay Arslan ve Jena Arslan.

9/9

Günün en popüler bahislerini kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Moses, siftah yaptı

Luyindama flaş açıklama: 8 milyon euro çok ucuz!

Mitroglou hakkında şaşırtan gerçek!

Tolgay için olay sözler: Neyi öpüyorsan öp...