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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: AP - Instagram
27 Haziran 2019 - 08:12,

Mısır'da büyük skandal! Takımdan kovuldu...

Avrupa Ligleri'nde futbolcular tatil yaparken, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan oyuncular sahada ter dökmeye devam ediyor.

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Turnuvanın gözde takımlarından Mısır'da gözler Mohamed Salah'ta...

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu, dinlenmeye fırsat bulamadan soluğu milli takımda aldı.

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Grubunda 2 maçta 2 galibiyet alan Mısır, bir üst tura çıkmayı garantilerken Salah da son Demokratik Kongo mücadelesinde bir golle takımına katkı verdi.

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Her şeyin güzel gittiği Mısır takımı, enteresan bir olayla sarsıldı.

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Salah'ın milli takımdaki en yakın arkadaşlarından Amr Warda, Mısır kökenli İngiliz model Merhan Keller'e cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.

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Keller, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Warda'yı ifşa etti ve kendisini rahatsız ettiğini duyurdu.

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Warda'nın Instagram'dan gönderdiği mesajları ve videoları Twitter'dan paylaşan model, ülkede adeta deprem yarattı. Bu olay Mısır'da sansasyona yol açtı.

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Mısır Futbol Federasyonu ise ivedilikle aksiyon olarak genç oyuncunun kadrodan çıkarılmasını kararlaştırdı.

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Warda'nın skandalları bununla kalmadı. İfşa olduktan sonra Keller'e ulaşan birkaç kadın, kendisine de futbolcu tarafından bu tip mesajların atıldığını söyledi.

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Futbol yaşamına Yunanistan'ın Atromitos takımında sürdüren 25 yaşındaki oyuncunun kariyeri, bu olayla birlikte sarsıntıya girebilir.

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Tanınan bir model olan Keller'in Instagram'da 232 bin takipçisi bulunuyor.

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Mohamed Salah takımı Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı...

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