Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Milyonluk aracı göz kamaştırıyor! Ünlü ismin yeni oyuncağı...
Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş kimileri için ise bir tutku haline yorumlanabilir.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Ajans
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İşte futbolcular ve milyon liralık araçları....
Fotoğraflar: Ajans
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ELJERO ELIA
Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Eljero Elia, arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. 1 milyon liralık Maserati marka lüks otomobiliyle yurt dışından gelen arkadaşlarını gezdiren Elia, fotoğrafları çekilince kameralara gülümsedi. Aracını valeye veren 31 yaşındaki futbolcu, yemek için bir mekana girdi.
Fotoğraflar: Ajans
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CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı önceki akşam Etiler Da Mario’da baş başa yemek yedi. Kız bebek bekleyen, 3.5 aylık hamile Şükran Ovalı, “Bebeğe isim düşündünüz mü?” sorusunu “Aklımızda birkaç isim var. Şimdilik söylemeyelim. Sürpriz olsun” diye yanıtladı.
Fotoğraflar: Ajans
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Bebek müjdesi sonrası Caner Erkin’in arabasını değiştirdiği görüldü. Daha büyük bir araç tercih eden ünlü futbolcu, 1 milyon TL değerindeki Cadillac Escalade cipiyle ilk kez objektiflere takıldı.PLAKA JESTİCaner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın adının son 3 harfi olan 'RAN'ı lüks aracının plakasında tercih etmesi de gözden kaçmadı.
Fotoğraflar: Ajans
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TÜMER METİN
Spor yorumcusu Tümer Metin, Corvette marka otomobiliyle çekilmiş fotoğrafını Instagram'dan hesabından paylaştı. Eski futbolcu fotoğrafın altına "Zaman nasıl olsa akıp gidecek öyleyse keyfini sür" notunu düştü.
Fotoğraflar: Ajans
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Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, yeni aldığı 590 bin euro değerindeki (yaklaşık 2.8 milyon TL) Bentley Bentayga marka lüks aracıyla İstinye Park’ta görüntülendi. Sabah saatlerinde sevgilisi Aslıhan Doğan da yaklaşık 500 bin lira değerindeki cipiyle objektife takıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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Barcelona’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, 2 hafta önce sevgilisi Aslıhan Doğan’la Bebek’teydi. Yıldız futbolcu, 2 milyon lira değerindeki Mercedes AMG GT Roadster model otomobiliyle objektiflere takıldı. Turan’ın arabasının plakasının soyadının baş harfini simgelediği görüldü.
Fotoğraflar: Ajans
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YASİN ÖZTEKİN
Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin, önceki gün Florya'da objektiflere takıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine giden çift bir restoranda kahvaltı yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun yeni aldığı Ferrari İtalai isimli özel tasarım Prior Design aracı dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğraflar: Ajans
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ARDA TURAN
Kısa süre önce A Milli Futbol Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan İstanbul'da otomobiliyle görüntülendi. Turan, Etiler Papermoon çıkış son model Aston Martin DB 11 model otomobiline binerken objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslıhan Doğan ile barışan 30 yaşındaki futbolcu, "Yeni mi?" sorusuna "Evet" cevabını verdi. Otomobilin fiyatı ise yaklaşık 400 bin euro (1.7 milyon TL)
Fotoğraflar: Ajans
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ŞÜKRAN OVALI VE CANER ERKİN
Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin Bebek’te görüntülendi. Bir kafeden çıkan ikili koşar adımlarla kendilerini bekleyen VIP araçlarına yöneldi. Değeri 300 bin TL olan özel dizayn edilmiş aracının plakasının Şükran’ın son üç harfi olan RAN olması dikkat çekti. Erkin arabaya binerken eşine centilmence yardım etti.
Fotoğraflar: Ajans
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OZAN TUFAN
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, nişanlısı Senem Dişçi ile Bebek’te otomobiliyle objektiflere takılmıştı. Tufan, yeni aldığı 744 bin lira değerindeki Maserati otomobiline nişanlısı ve kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan ‘SOT’ plaka yazdırması gözlerden kaçmamıştı.
Fotoğraflar: Ajans
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Tufan, İstanbul'da düzenlenen kaçak lüks araç operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Tufan'ın aracını, ülkeye kaçak yollarla araç sokan çeteden aldığı iddia ediliyor. Otomobil tutkusuyla bilinen 22 yaşındaki Tufan'ın son aldığı otomobillerden bir tanesi fotoğraftaki Maserati...
Fotoğraflar: Ajans
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Tufan’ın daha önce Audi R8 marka bir otomobili alıp sattığı, söz konusu aracın 2013 model altı olduğu ve ÖTV’sinin düşük yatırıldığı belirtildi. Tufan’ın 2017’de aldığı 744 bin liralık Maserati’nin ise soruşturma kapsamında olmadığı belirtiliyor...
Fotoğraflar: Ajans
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‘RAN’ Caner Erkin’in 3.5 aylık eşi oyuncu Şükran Ovalı’nın adının ikinci hecesi. Erkin'in plakası 'RAN' olan bir otomobili daha var.
Fotoğraflar: Ajans
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JEREMAIN LENS
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Jeremain Lens kız arkadaşları ile önceki akşam Ortaköy’deki Blackk isimli kulüpte eğlendi. Jeremain mekan çıkışı yeni aldığı 4 milyon TL’lik özel şoförlü Rolls Royce’a bindi. Siyah beyaz otomobilin plakası ünlü futbolcunun baş harflerinden oluşuyor.
Fotoğraflar: Ajans
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VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile Nişantaşı’nda bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. 220 bin dolar (870 bin TL) değerindeki Aston Martin marka gri aracıyla uyumlu giyenen Demirel, “Her şey yolunda” dedi.
Fotoğraflar: Ajans
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MESUT ÖZİL
Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, Londra'daki evinin önünde görüntülendi. Highgate bölgesindeki malikanesinden çıkan ünlü futbolcu, evin çevresinde yapılan su şebekesi kazısı nedeniyle tüm araçlarını yola park etmek zorunda kaldı.
Fotoğraflar: Ajans
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28 yaşındaki yıldız, milyonlarca Euro değerindeki spor otomobillerini ve ciplerini yol üzerinde bıraktığı için hayli mutsuz görünüyordu.
Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Lamborghini.
Fotoğraflar: Ajans
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ATIN NUKAN
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Atınç Nukan, Bebek'te yaklaşık 180 bin dolar (656 bin 604 TL) değerindeki Range Rover marka aracıyla görüntülendi. Uzun boyuyla dikkati çeken Atınç Nukan, etrafındaki meraklı bakışları üzerine topladı. Yaklaşık bir saat arkadaşlarıyla sohbet eden futbolcu, lüks aracıyla Bebek'ten ayrıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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TOLGA ZENGİN
Ferrari
Fotoğraflar: Ajans
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TÜMER METİN
Futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, yeni otomobiliyle görüntülendi. Adı ve soyadının baş harflerinin yer aldığı ve giymiş olduğu forma numarasından oluşan özel plakasıyla dikkati çeken Tümer Metin, görüntülendiğini fark edince eliyle yüzünü gizlemeye çalışması objektiflere böyle yansıdı.
Fotoğraflar: Ajans
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Metin'in yeni oyuncağının 180 bin euro (yaklaşık 700 bin TL) değerinde olduğu öğrenildi.
Fotoğraflar: Ajans
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HAKAN ÇALHANOĞLU
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, idmanlara bu araba ile gidiyor. Alman basını da Hakan'ın arabasını ilk aldığı zamanlar manşetlerine taşıdı.