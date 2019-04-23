Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Milyonluk arabalar, ilginç tercihler! Ünlü futbolcu...
Uzun süredir lüks araçlarıyla boy göstermeyen Yağmur Sarıoğlu, sahaya döndü. Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi, önceki gün Porsche cipinin rengini 8 bin 500 TL’ye değiştirdi.
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Bu anları da Instagram’da paylaşıp şov yaptı.
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Bir dönem o zaman Galatasaray'da forma giyen eşi Sabri Sarıoğlu'nun hediye ettiği 2 buçuk milyon TL'lik Lamborghini ile gündem olan Yağmur Sarıoğlu, uzun süre bu gösterişe son vermişti. Dillere destan araçlarını bir bir satan Sarıoğlu çifti, daha mütevazı araçlarla görüntülenmeye başlamıştı.
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Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz yıl ise eşine 565 bin TL değerinde Porsche Cayenne almıştı. Önceki gün bir araç kaplama firmasına giden Yağmur Sarıoğlu, cipinin rengini maviye döndürdü..
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REKLAM ŞOVU...
Bu renk değişikliği için de cebinden 8 bin 500 TL çıkan Yağmur Hanım, aracının kaplanırken çektiği anları da Instagram'da paylaştı. Uzun süredir bu tarz havalı paylaşımlardan uzak kalan Yağmur Sarıoğlu'nun videosu ise "Yengeden İstanbul trafiğine havalı dönüş" dedirtti.. (Takvim)
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Trabzonspor’da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Parmak’ın arabası görenleri şaşkına çevirdi.
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Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne aracını park eden Abdülkadir Parmak bir anda ilgi odağı oldu.
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Bordo mavili futbolcu 69 model Jeep Wagoneer markalı arabası ile yaylara ve dağlara çıktığını aktardı.
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Parmak'a yeni aracını Hollanda'dan bir akrabasının gönderdiği öğrenildi.
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Araba tutukusuyla bilinen Cristiano Ronaldo'nun dünyanın en pahalı aracını gizlice satın aldığı ortaya çıktı.
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AS Gazetesi'nin haberine göre, Bugatti'nin La Voiture Noire isimli aracını alan Portekizli yıldızın bu araba için 11,6 milyon Euro ödediği ifade edildi.
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Garajında Aston Martin, Lamborghini, Rolls Royce marka araçlar bulunan Ronaldo, dünyanın en pahalı dört tekerlisini de garajına park etti.
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Bir dönem sahibi olduğu lüks araçlarıyla gündeme gelen Beşiktaşlı Gökhan Töre şaşırttı.
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Gökhan Töre, Beşiktaş'ın önceki akşam takımının Ankaragücü ile oynadığı maç sırasında Nişantaşı'nda görüntülendi.
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Milyonluk araçlarla görmeye alışık olduğumuz futbolcu, bu sefer 2018 model Passat'ın direksiyon koltuğundaydı.
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Gökhan Töre gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları ise yanıtsız bıraktı.
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Töre'nin kullandığı aracın adının ve soyadının baş harflerinden (GT) oluşan araç dikkatleri çekti.
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Daha önce Esra Töre ile milyonluk Ferrari ve Mercedes'inde görüntü veren Töre, "Nereden nereye" dedirtti.
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Aston Martin'in, James Bond'un son filmi için özel olarak tasarladığı 'DB9 GT Bond Edition' adlı modelinden satın alan Töre'nin grajında yer alan diğer araçlar ise şöyle:
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Mercedes AMG GT
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Range Rover
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Mercedes G cip
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Ferrari
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Genel olarak lüks araçları tercih eden oyuncuların yanı sıra mütevazı olanlar da var...
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İngiliz basını ünlü futbolcuyu alışılagelmişin dışında bir araca binerken görüntüledi. Arsenal ve Chelsea'nin eski yıldızı Cesc Fabregas, "Ivy Chelsea" bahçesinde Paskalya yemeği yerken mutlu bir şekilde objektiflere yansıdı.
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Eşi ve kızıyla görüntülenen Fabregas, meslektaşlarının aksine spor araç değil VIP geniş araba tutkunu...
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Evkur Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor. Çağıran'ın aracının havalı kornası da duyanların dikkatini çekiyor.
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2016- 2017 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, diğer futbolcular gibi lüks ve pahalı otomobillere binmek yerine eski model araca binmeyi tercih ediyor. Eski model aracıyla kent sokaklarında dolaşan Çağıran, görenleri şaşkına çeviriyor. Milyon dolarlık otomobilleriyle bilinen birçok futbolcunun tam tersine, 'Murat 131' marka otomobile binen Çağıran, aracına da gözü gibi bakıyor.
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Oynadığı futbolun yanı sıra aracıyla da dikkatleri üzerine çeken Çağıran, aile özlemini arabasıyla gideriyor. Otomobiliyle kent merkezinde gezdiğinde sarı-kırmızılı taraftarlarsa Çağıran'a tezahüratlar ediyor. Sevilen futbolcunun eski model aracı da kentte yaşayanlar tarafından biliniyor.
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İşte ünlü futbolcular ve milyonluk arabaları...
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Bir dönem kanatlı Lamborghini’leriyle gündem olan Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Hanım’ın kanadı kırıldı! Takvim'in haberine göre eski futbolcu ile eşi, önceki akşam 80 bin liralık mütevazı araçlarıyla gecelerdeydi.
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Geçtiğimiz yıllarda milyonluk otomobilleriyle manşetlerden düşmeyen Yağmur ile Sabri Sarıoğlu, önceki akşam "Nereden nereye!" dedirtti.
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2018 Eylül ayında futbolu bırakma kararı alan Sabri Sarıoğlu, pilot eşiyle Klein isimli mekanda eğlendi. Sarıoğlu çifti, çıkışta ise Polo marka araçta objektife takıldı.
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Yaklaşık değeri 80 bin liralık aracının direksiyonuna geçen Sabri Sarıoğlu'nun bu görüntüsü, "Bir dönem kanatlı Lamborghini'si ile İstanbul'da havasını atan Sabri'nin kanadı kırıldı" yorumları yaptırdı.
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Bu arada bir dönem koleksiyonunda Lamborgini'nin yanı sıra Ferrari, Bentley, Mercedes ve Range Rover marka araçları olan Sabri Sarıoğlu, sık sık da eşine yaptığı pahalı jestlerle adından söz ettiriyordu.
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Sabri'nin iki çocuğunun annesi, pilotluk kariyeriyle dikkat çekiyor.
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Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun arabası ise tüm dikkatleri üstüne çekiyor.
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Rolls Royce'un yeni Cullinan'ın sahibi olan futbolcualrdan biri Ronaldo. Cullinan, 5.3 m uzunluğunda, 2.1 m genişliğinde ve 1.8 m yüksekliğinde dev bir araba. Cullinan'ın dev araka koltuklara sahip. Bu aracın maliyeti ise 276 milyon pound.
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Dünyaca ünlü futbolcuların arabaları dikkat çekiyor. Los Angeles Galaxy'nin İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in aracı görenleri adeta büyülüyor. Yeni Porsche marka spor aracıyla idmana gelen İsveçli futbolcu, gösterişli arabasıyla dikkat çekti. Ibrahimovic'in bu aracının 210 bin paund (1.1 milyon TL) olduğu ifade edildi. İşte futbolcular ve gösterişli arabaları...
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Gökhan Gönül: Aston Martin Vanquish
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ManU'nun yıldızı Pogba'nın yeni oyuncağı herkesin dikkatini çekti.
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Arda Turan'ın 400 bin euro değerindeki Lamborghini Gallardo'su..
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Volkan Demirel'in 220 bin dolar (870 bin TL) değerindeki Aston Martin'i...
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Anthony Joshua için üretilen özel Range Rover...
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Romelu Lukaku: Rolls Royce
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Milyonlarca euro kazanan futbolcular genelde lüks araba tutkusuyla bilinir... Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı ilk göz ağrısından vazgeçemiyor.
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Bordo-mavi arabasına tutkuyla bağlı olan Yazıcı, Trabzon sokaklarında onunla gezmekten büyük zevk alıyor.
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Genç yıldızın arabasının, Trabzonspor'un renkleri olan bordo-mavi ile boyalı olması ise ona ayrı bir özellik katıyor.
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Bir de diğer futbolcuların arabalarına göz atalım ...
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Pierre-Emerick Aubameyang'ın 312 bin euro değerindeki yeni aracı: Lamborghini Aventador golden
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Tolga Zengin bir Range Rover tutukunu...
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Nemanja Matic: Mini Cooper
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İşte yıldız isimlerin birbirinden lüks araçları...
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Mathieu Valbuena / Lamborghini Murcielago LP640-4
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Zlatan Ibrahimovic: Volvo
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Lionel Messi - Cadillac Escalade
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Fiyatı 125 bin euro
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Zlatan Ibrahımovic - Porsche
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Jamie Vardy - Bentley
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Volkan Demirel: Lamborghini - 1.4 milyon TL
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Volkan Demirel: Range Rover V - 800 bin TL
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Caner Erkin: Dodge Challenger SRT - 504 bin TL
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Caner Erkin: Ferrari FF - 1.350 bin TL
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Fenerbahçeli eski futbolcu Bruno Alves: Audi A6 - 400 bin TL
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Robin van Persie: Porsche Cayanne - 750 bin TL
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Robin van Persie: Range Rover V - 800 bin TL
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Fernandao: Audi A6 - 400 bin TL
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Mehmet Topal: Mercedes G63 - 900 bin TL
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Kjaer: Audi Q7 - 280 bin TL
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Hasan Ali Kaldırım: Audi A5 - 200 bin TL
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Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Topuz: Audi Q7 - 280 bin TL
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Beşiktaşlı eski futbolcu Mario Gomez: Mercedes S - 850 bin TL
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Atiba Hutchinson: Audi A4 - 280 bin TL
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Quaresma: Bentley C - 1.277 bin TL
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Beşiktaşlı eski futbolcu Jose Sosa: Audi A4 - 210 bin TL
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Beşiktaşlı eski futbolcu Jose Sosa: Mercedes ML 350 - 458 bin TL
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Gökhan Töre: Mercedes G - 900 bin TL
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Aston Martin GT - 1.718 bin TL
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Tolga Zengin: Bentley - 2.000 bin TL
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İsmail Köybaşı: Range Rover - 600 bin TL
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Necip Uysal: Porsche Cayenne - 750 bin TL
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Olcay Şahan: Porsche Cayenne - 750 bin TL
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Alexis Sanchez: Bentley Continental
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Serdar Kurtuluş: Porsche Panamera - 894 bin TL
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Cenk Tosun: Porsche Panamera - 894 bin TL
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Boyko: Audi A4 - 250 bin TL
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Mustafa Pektemek: Range Rover - 725 bin TL
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Muslera: Cadillac Escalade - 622 bin TL
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Hamit Altıntop: Mini Cooper - 125 bin TL
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Selçuk İnan: Maserati - 878 bin TL
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Selçuk İnan: Mercedes G - 750 bin TL
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Selçuk İnan: Bentley - 540 bin TL
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Sneijder: Dodge Challenger - 762 bin TL
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Sneijder: Opel İnsignia - 135 bin TL
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Hakan Balta: Audi TT - 265 bin TL
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Podolski: Ferrari Mansory - 1 milyon TL
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Podolski: Range Rover - 400 bin TL
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Podolski: Mercedes GT - 750 bin TL
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Podolski: Ferrari - 1.181 milyon TL
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Semih Kaya: Nissan Skyline - 600 bin TL
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Olcan Adın: Bentley - 800 bin TL
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Sabri Sarıoğlu: Lamborghini Av - 2.780 bin TL
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Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor.