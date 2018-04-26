Milli yıldız PSG'ye! Neymar ile oynayacak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fransızların ünlü takımı, ay-yıldızlı formayı giyen tecrübeli ismin peşinde.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
PSG yeni sezonda yeni bir yapılanmaya girecek... Fransız kulübün listesinde bir de Türk yıldız var. İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Fransız basınında yer alan habere göre; Paris Saint Germain'in yeni teknik direktörü olması beklenen Tuchel, transferde önceliği 3 bölgeye verdi. Takıma bir sol bek, stoper ve orta saha takviyesi yapmak isteyen Alman teknik adamın transfer listesindeki isimlerin de belli olduğu kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Tuchel'in, sol bek için Augsburg forması giyen 24 yaşındaki Philipp Max'i düşündüğü belirtildi. Max'in 20-25 milyon Euro gibi bir bedelle transfer edilebileceği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Alman teknik adamın stoper için istediği ismin ise Dortmund'a transfer ettiği milli futbolcumuz Ömer Toprak olduğu kaydedildi. Dortmund ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Ömer'in 15 milyon Euro'luk bir bedelle PSG'ye getirilebileceği vurgulandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Orta saha için ise Schalke'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Max Meyer'in öne çıktığı kaydedildi. 22 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebileceği kaydedildi. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kaldı. Peki hangi takım şampiyon olur? İşte sizlerden gelen ilginç yanıtlar... İzlemek için videoya tıklayınız...