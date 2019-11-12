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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA, Foto: Cengiz MALGIR
12 Kasım 2019 - 18:58,

Milli Takım'da son durum! Emre ve İrfan Can...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'inde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 18.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası baısna açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

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Sonrasında pas oyunuyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde İzlanda maçının taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

3İRFAN CAN VE EMRE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

İRFAN CAN VE EMRE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Milli takımda sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve kaptan Emre Belözoğlu takımdan fizyoterapist eşliğinde düz koşu gerçekleştirdi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

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Ay-Yıldızlılar, İzlanda maçının son provasını da 19.30'da bu statta yapacak.

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İşte Milli Takım'ın idmanından kareler...

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