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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19 Mart 2019 - 20:46,

Milli Takım'da 'Şenol Güneş' fırtınası! O anlar dikkat çekti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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İşte detaylar...

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Mililer, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

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Dün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Sinan Bolat, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Emre Taşdemir bugün takımla çalıştı.

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Sakat oyuncu bulunmayan milli takım hazırlıklarını tam kadro olarak sürdürdü.

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Koşu çalışması ile başlayan idman pas çalışması ile devam etti.

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Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

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Ay-yıldızlı ekip yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayacak.

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21 Mart Perşembe günü Arnavutluk maçı için Tiran'a gidecek milli takım, son hazırlıklarını aynı gün karşılaşmanın oynanacağı Loro Boriçi Stadı'nda yapacak.

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Öte yandan, A Milli Takım'da Şenol Güneş fırtınası esmeye devam etti. 

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Tecrübeli teknik direktörün futbolcularıyla yakından ilgilendiği görüldü.

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Dün yapılan antrenmanda da deneyimli teknik adam, oyuncularını yaptıkları hatalarda ikaz etmişti.

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İşte, Milli Takım idmanından objektiflere yansıyanlar...

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