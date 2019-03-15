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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Hürriyet Arşiv, DepoPhotos
15 Mart 2019 - 14:55,

Milli Takım'da Şenol Güneş değişikliği! Lucescu...

A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

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Daha önce Milli Takım'ı çalıştıran Lucescu'nun takıma çağırdığı isimler Şenol Güneş tarafından kadroya alınmadı.

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İşte Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosu. Ozan Kabak, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz,Güven Yalçın ve Emre Kılınç ilk kez Milli Takım'a çağrıldı.

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Lucescu'nun kadroya alıp, Şenol Güneş'in takıma almadığı liste ise şu şekilde:

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Serkan Kırıntılı

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Gökhan Akkan

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Mert Müldür

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Ertuğrul Ersoy

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Ömer Bayram

9/19

Serdar Aziz

10/19

Serdar Gürler

11/19

Aytaç Kara

12/19

Tarkan Serbest

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Enes Ünal

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Roma forması giyen Cengiz Ünder ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamadı.

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Şenol Güneş Lucescu'nun çağırmadığı futbolculardan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Mert Günok, Emre Taşdemir, Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Efecan Karaca kadroya aldı,

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Tecrübeli hocanın kadroya alıp almayacağı merak konusu olan ancak Güneş'in kadroda yer vermediği liste ise şu şekilde:

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Arda Turan

18/19

Caner Erkin

19/19

Volkan Demirel

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