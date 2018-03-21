Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Milli Takım'da 2. Mesut Özil vakası! Fransız oluyor...
Milli takım aday kadrosunun açıklanması tartışmaları beraberinde getirdi. Fransa'da 29 maçta attığı 22 golle fırtına estiren genç golcü Umut Bozok'un ne A Milli Takım'dan ne de U21 Milli Takımı'ndan davet almaması eleştirildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Fransa'da 22 gol atan Umut Bozok, Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım'a çağrılmazken Ümit Milli Takım kadrosuna da davet edilmedi. Fransa Lig 2'de Nimes Olympic forması giyen ve bu sezon 29 maçta attığı 22 golle takımını 1. lige doğru taşıyan Umut Bozok'un milli takımdan davet almaması dikkat çekti. Bu durum akıllara Mesut Özil'i getirdi. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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Forvet ve sol kanat pozisyonlarında forma giyen Bozok, son olarak dün takımının Brest'i 2-0 yendiği maçta 34. dakikada perdeyi açan golü atmıştı. Henüz A Milli Takım forması giymeyen ancak çeşitli dönemlerde U21 takımına çağrılan Bozok, U21 takımı teknik direktörü Alpay Özalan tarafından da davet almayınca hayal kırıklığı yaşadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sosyal medya hesabından U21 maçı kadrosunun fotoğrafını paylaşan genç yıldız, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Golcü futbolcu A Milli Takım'a seçilmezse Fransa için forma giyme hakkına sahip olacak. Daha önce Mesut Özil ve Emre Can gibi yıldızları elinden kaçıran Milli Takım'da Umut Bozok'u gözden çıkarırsa ileride büyük pişmanlık yaşayabilir.
Fotoğraflar: Arşiv
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22 yaşındaki golcü oyuncu Fransız basınına verdiği demeçte Fransız milli takımına da açık kapı bırakmıştı. Öncelikli hedefini de söyleyen Bozok, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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"Amaç A Milli Takım'ın kapısını çalmak. Ben Fransa Milli Takımı için de kapılarımı kapatmıyorum. Gelecek bir teklife açık olduğumu söylemek isterim artık. Zaten Fransa doğumluyum, 21 yaşındayım. Bana düşen çok çalışmak."
Fotoğraflar: Arşiv
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Davide Astori'nin ardından İtalya Milli Takımı... İzlemek için videoya tıklayınız...