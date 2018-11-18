Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Milli Takım maçında skandal olay! İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü!
İsveç Milli Futbol Takımı'nın golcü oyuncusu Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın Türkiye maçının devre arasında kendisine iki penaltı sözü verdiğini iddia etti.
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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç'in, 71. dakikada penaltıdan attığı golle deplasmanda Türkiye'yi 1-0 yenmesinin yankıları İsveç'te sürüyor.
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Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet'e konuşan Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın ikinci yarı için İsveç lehine 2 kez penaltı noktasını göstereceği yönünde söz verdiğini öne sürdü.
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İlk yarı ceza sahası içindeki bir pozisyonda ayağına sert bir darbe aldığını kaydeden Berg, devre arası hakemle arasındaki geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Hakemle devre arası konuşmam oldu. Bana, 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi."
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Berg, muhabirin “Hakemle konuştuktan sonra size kazanmanız için yardım mı etti?" sorusuna, “Bilmiyorum. Benim bildiğim maçta iki penaltımız vardı, hakem birini verdi." yanıtını verdi.
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Johansson, seyirci ve atmosfere hayran kaldı
Yayıncı kanal TV4'e açıklamalarda bulunan İsveçli orta saha oyuncusu Jakop Johansson ise Konya'daki seyirci ve atmosfere hayran kaldığını söyledi. "Türk seyircisi harikaydı." diyen Johansson, "Baskı olacağını biliyorduk. Dolu tribünlere oynamak eğlenceliydi. Türk seyircisi harikaydı. Ateşli bir atmosfer vardı ama biz profesyoneliz. İşimize odaklandık.” ifadelerini kullandı.