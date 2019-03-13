Milli Takım kararı! Burak Yılmaz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla kısa sürede eski günlerine geri dönüş yapmıştı.
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Şenol Güneş, merakla beklenen kararı verdi...
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Bordo-Mavililer’de yönetimle yaşadığı kriz sebebiyle sezonun ilk yarısında sadece 7 maça çıkabilen Burak, Kara Kartal’a katılmasının ardından devre arası kampında eksiklerini kapattı.
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Beşiktaş’ta görev aldığı süreçte formunu yavaş yavaş bulmaya başlayan Burak, Bursaspor karşısında attığı 2 golle patlama yaptı.
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Ardından Fenerbahçe derbisinde de rakip fileleri 2 kez sarsan yıldız futbolcu, son olarak geçen hafta Kayserispor’la yapılan maçta da 1 gol ve bir asistlik performans sergileyerek yıldızını parlattı.
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Son olarak 2 sene önce...Beşiktaş formasıyla yaşadığı büyük çıkışla formunda olduğunu gösteren Burak Yılmaz’a bu görüntüsü sonrasında Milli Takım kapıları da açıldı.
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Ay Yıldızlılar’da son olarak 6 Ekim 2017’de İzlanda’yla oynanan Dünya Kupası Elemeleri I Grubu karşılaşmasında görev yapan Burak Yılmaz’ın, 22 Mart’ta Arnavutluk ve 25 Mart’ta Moldova’yla oynanacak Euro 2020 Elemeleri mücadelelerinin kadrosunda yer alması bekleniyor.
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Milli Takım'a uzun süredir alınmayan diğer futbolcularla ilgili ise netlik kazanan bir durum yok. Önümüzdeki hafta kadronun açıklanması bekleniyor.
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"Yok tazminat, yok para peşinde' yorumları... Ayıptır, ahlaksızlıktır" Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçındaki protestolara bu cevabı vermişti...