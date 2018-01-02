Milli Piyango, F.Bahçeli yıldıza çıktı

Herkesin sonucunu merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişi yapıldı.
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Talihliler sevinirken, biletlerine ödül vurmayanlar umutlarını bir sonraki çekilişe taşıdı. Bu sene Milli Piyango'nun yeni yıl ikramiyesi tam 61 milyon TL'ydi... Yani 13 milyon 407 bin 800 Euro...
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ASIL PİYANGO VAN PERSIE'YE VURDU
Ancak asıl piyango Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'ye vurdu. Fenerbahçe'den yılda 4,9 milyon Euro garanti para alan Van Persie, 2,5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu da cebine atmış oldu. Fakat kazancı bu kadarla da kalmadı...
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Hollandalı futbolcu transfer olduğu 2015 yılından bu yana 91 maçta Fenerbahçe forması giydiği için 20 bin Euro'dan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı.
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MİLLİ PİYANGOYU GEÇTİ
Yani 34 yaşındaki Van Persie, 2.5 yılda 40 gol atıp 8 de asist yaparak 14,07 milyon Euro'yu cebe indirdi. Türk Lirası olarak; 64 milyon 15 bin TL. Milli Piyango'nun yılbaşında verdiği 61 milyon Liralık büyük ödülden 3 milyon Lira daha fazla... (Sabah)