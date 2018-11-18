Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Milli maçta Aziz Yıldırım sürprizi... Aylar sonra ortaya çıktı!
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım aylar sonra tribündeydi.
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Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım da, Konya'da A Milli Takımın İsveç ile oynadığı karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.
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Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleye taraftarlarımız yoğun ilgi gösterilirken, karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, kızı Yelda Demirören, oğlu Cemal Demirören ve TFF yöneticileri de yer aldı.
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Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın oğlu Zeki Cihan Baykan'ın düğününe katılan spor ve iş dünyasının önemli isimleri daha sonra Konya'da, A Milli Takımımıza tribünden destek verdi.
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Konya'da oynanan Türkiye - İsveç karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.
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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu. Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerinde de 50 Türk bayrağı kullanıldı. Yaklaşık 150 İsveçli taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeydi.
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83 yaşında hayatını kaybeden Metin Türel için, Türkiye - İsveç maçında saygı duruşunda bulunuldu.