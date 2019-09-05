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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Adem KABAYEL,
05 Eylül 2019 - 20:10,

Milli idmanda Emre Belözoğlu korkuttu!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

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İdmanda ise Emre Belözoğlu yaşadığı sakatlık sonrası korkuttu.

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Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

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Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı geçen Ozan Tufan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.Sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare ise çalışmada yer almadı.

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Antrenmanda sol bacağında ağrı hisseden Emre Belözoğlu bir süre çalışmaya ara verdi.

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Şenol Güneş'in de yanına gelerek durumunu sorduğu Emre, daha sonra ise takımla çalışmaya devam etti.

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İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş, saha kenarında bir süre golcü futbolcu Cenk Tosun ile özel olarak da görüştü.

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İdmanın basına açık bölümünde futbolcular ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

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Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşmasının oynanacağı Vodafone Park'ta yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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İşte idmandan kareler...

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