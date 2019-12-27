Michail Antonio ölümden döndü! Ertesi gün maça çıktı...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Michail Antonio, Noel gününde talihsiz bir kaza geçirdi.
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210 bin sterlin değerindeki Lamborghini marka arabasıyla takımının kaldığı otele doğru yola çıkan 29 yaşındaki futbolcu, akşam saat 18.30 civarında Londra’nın güneyinde bulunan Balham mahallesinde kaza yaptı.
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Yetenekli futbolcu, sebebi bilinmeyen bir şekilde aracın kontrolünü kaybederek Kia Rosina isimli bir YouTuber'ın bahçesine daldı. Neyse ki ciddi bir yara almadan kazadan sağ kurtuldu.
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Olay yerinden gelen fotoğraflarda maddi hasarın yüksek olduğu ve aracın büyük hasar aldığı dikkati çekti. Futbolcunun menajeri tarafından yapılan açıklamada evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.
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Kazanın ardından aracın etrafından büyük bir kalabalık toplanırken, Michail Antonio ise kendisini arabadan zar zor çıkarttı.
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Ölümden dönen futbolcunun burnunun bile kanamaması ve kazada başka kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu.
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Michail Antonio kazadan birkaç saat önce kardan adam kostümüyle çekildiği bu fotoğrafı paylaşmıştı.
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Başarılı futbolcu kazanın üzerinden 24 saat geçmeden ise sahaya çıktı. Boxin Day'de 2-1 kaybettikleri Crystal Palace maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika süre aldığı mücadelede takımının tek golünün asistini yaptı.
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Kaza anını The Atletic'e anlatan Kia Rosina, Noel yemeğine başlamak üzereyken dışarıdan büyük bir gürültü geldiğini ve evin dahi sallandığını söyledi.
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"Yemek neredeyse hazırdı. O esnada dışarıdan büyük bir gürültü geldiğini duydum, akabinde tüm ev sallandı. Evin önündeki çöp kutuları ve tuğlalar her yere saçılmıştı."
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"İlk başta bir otobüsün çarptığını düşündüm. Çünkü çok gürültü çıkmıştı. Sonra camdan baktım ve anneme seslendim. Araçtaki kişinin iyi olup olmadığına bakmak için annemle dışarı çıktık. Çok korkmuştum. Bahçemizde bir Lamborghini vardı ve içinden kardan adam kostümü giymiş biri çıkmıştı."
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Kia Rosina olayın şokunu atlattıktan sonra kazanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Çarpışma çok şiddetliydi. Saatte 130 km'nin üzerinde sürüyor olmalıydı" notunu düştü.
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Rosina'nın annesi ise aracın hemen polise, ambulansa ve itfaiye haber verdiklerini ifade etti. Anne Rosina, her yere benzin yayıldığını ve aracın patlamasından korktuklarının altını çizdi.
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"Çok korkmuştum. Olası bir patlamadan çekindim. Antonio ise o sırada telefonla konuşuyordu ve sürekli, 'Bana aptal demeyi bırak' diye bağırıyordu.
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Öte yandan yerel polis, kazanın 25 Aralık Çarşamba akşamı saat 18.36'da meydana geldiğini duyurdu. Aynı açıklamada, Michail Antonio'nın hastaneye sevkini gerektirecek bir yaralanma yaşanmadığı da belirtildi.
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Konuya ilişkin West Ham United ve Michail Antonio cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.