Michail Antonio ölümden döndü! Ertesi gün maça çıktı...

"İlk başta bir otobüsün çarptığını düşündüm. Çünkü çok gürültü çıkmıştı. Sonra camdan baktım ve anneme seslendim. Araçtaki kişinin iyi olup olmadığına bakmak için annemle dışarı çıktık. Çok korkmuştum. Bahçemizde bir Lamborghini vardı ve içinden kardan adam kostümü giymiş biri çıkmıştı."