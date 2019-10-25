Michael Skibbe, Galatasaray'ı bombaladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’de daha önce Galatasaray ve Eskişehirspor’u çalıştıran Skibbe eleştiri yağdırdı.
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Kariyerinde bir dönem Galatasaray ve Eskişehirspor’u çalıştıran deneyimli teknik direktör Michael Skibbe, Alman basınına gündeme oturacak bir röportaj verdi.
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Spox.com isimli internet sitesine konuşan Skibbe, Galatasaray’ı ve Türk futbolunu eleştirdi.
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Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye’de önemli olanın günü kurtarmak olduğunu söyledi ve sarı kırmızılı ekibin Paris Saint Germain karşısında ilk 11’e Türk futbolcu yazmamasına gönderme yaptı.
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54 yaşındaki teknik adam ayrıca, Galatasaray’ı çalıştırırken maaşının pek çok kez geç ödendiğini ve hatta yönetim kurulu üyelerinin maçlardan önce ilk 11 tercihine bile müdahale ettiklerini öne sürdü.
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“Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde kulüpte disiplin olmadığını söylemiştim ama sanıldığı gibi kendi oyuncularımı hedef göstermedim. Tam tersine antrenmanlarda son derece yüksek seviyede ve profesyonelce çalışıyorduk.”
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“Oradaki disiplin eksikliği daha çok yönetimle alakalıydı. Sürekli disiplinden bahseden ve bu nedenle yabancı hocaya yönelen bu yöneticilerin kendileri disiplinsiz davranıyordu. Örnek vermek gerekirse pek çok yönetim kurulu üyesi sahaya sürülen ilk 11'lere müdahale ediyordu.”
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“Bana dikte edilen herhangi bir şey olmadı ama sürekli kimin oynayıp kimin oynamaması gerektiği hakkında fikir beyan ediyorlardı. Şahsen kadro tercihlerimi hep kendi fikirlerime göre yaptım.”
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“Yönetim kuruluyla yaptığım görüşmeler bazen aşırı yorucu geçiyordu. Onlardan en çok duyduğum cümle 'Bu oyuncuyu oynatamazsın. Çünkü kendisi kontratını yenilemedi ve bize karşı daha açtı.' oluyordu.”
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“Şayet bir yerde üç ay boyunca maaş alamıyorsanız kulübünüze dava açabilirsiniz. Ne yazık ki bu durum Türkiye'de çok yaygın. Hâl böyle olunca sakin ve öngörülebilir bir ortamda çalışmak imkansız hâle geliyor.”
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“Türkiye'de çalıştığım dönemde benim de maaşım sadece bir kez değil, pek çok kez geç ödendi. Zaten Eskişehirspor'dan ayrılmamın ve kulübe dava açmamın nedeni de bu.”
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“Galatasaray da iki yıl boyunca birkaç yüz bin euroluk paramı ödemedi. O dönemde Eintracht Frankfurt'ta çalıştığımdan bu, benim için büyük bir problem değildi. Galatasaray yöneticileri bana sürekli 'Lütfen bizi mahkemeye verme. Paranı alacaksın.' diyordu.”
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“Eintracht'tan 2011 yılında ayrılmadan hemen önce bana olağanüstü bir para ödediler. Bu, gerçekten çok tuhaf bir durumdu.”
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“Galatasaray'da birlikte çalıştığım yöneticiler çok iyi insanlardı. Çok iyi bir ilişkimiz vardı ve sürekli buluşup yemek yerdik. Onları bu yüzden mahkemeye vermedim. Paramı bir gün alacağımı biliyordum."
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“Almanya'da altyapıya büyük bir para ve enerji harcanıyor. Türkiye'de ise arkadan gelen genç yetenek sayısı giderek azalıyor.”
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“Örneğin eski kulübüm Galatasaray, Paris Saint Germain'e karşı ilk 11'de tek bir Türk oyuncuya dahi yer vermemişti. Bu, son derece talihsiz bir durum.”
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“Zira kadro planlaması açısından geleceğe dair hiçbir stratejinin olmadığını gösteriyor. Türkiye'de hep günü kurtarmak önemli. Galatasaray'daki en istikrarlı oyuncu, çoktan 30 yaşını geçti.”
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“Türkiye'deki maaş krizi, kulüplerin doğru dürüst yönetilememesinden kaynaklanıyor. Özellikle transferlerde pek çok yanlış yapılıyor. Bazen hiçbir şekilde anlamlandıramadığınız para akışları oluyor.”
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Galatasaray-Real Madrid maçının perde arkasını izliyoruz...