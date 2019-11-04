Michael Schumacher'in kızı Gina Schumacher'den duygusal paylaşım

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in hayatta kalma savaşı sürüyor.
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Efsane pilotun kızı Gina Schumacher ise Instagram hesabından babası hakkında duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Gina Schumacher, ''Küçük yarış arabası. Ailem ile birlikte bir sürüş... En sevdiğim fotoğraflardan'' paylaşımı yaptı.
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Bu paylaşımın üzerine Alman pilotun hayranları Schumacher'in kızına destek mesajlarında bulundu.
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Gelen mesajlardan bazıları şu şekilde;
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''Harika bir fotoğraf, harika bir hatıra. Bu güzel anıyı hep hatırla, bir daha yaşanmayacak bile olsa hatırla''
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''Gina, bu hesap senin olsa bile babana selamlarımı ve iyi dileklerimi göndermek istiyorum. Babanın sıkı bir hayranı olarak büyük bir sevgiyle bu mesajı yolluyorum.''
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FIA Başkanı Jean Todt, efsane pilotu sık sık ziyaret ederken geçtiğimiz gün şöyle konuşmuştu;
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Michael'ın savaşmaya devam ettiği dışında ekleyecek hiçbir şeyim yok. Bu mücadelede onu desteklemeli, onunla ve çocuklarıyla ilgilenen fantastik bir kadın olan eşi Corinna'yı desteklemeye devam etmeliyiz.
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Onlara yardımcı olmalı ve isteklerine saygı göstermeliyiz.
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Michael'ın pek çok taraftarı var. Onun için en iyisini diliyorlar ve durumu hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu konuda haksızlar demiyorum. Ancak bu, Michael'ın ailesine ve onların açıklamak istedikleri şeylere bağlı.
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Bu onlara bağlı olan bir şey ve hepimiz Michael'ın iz bırakan ciddi yaralar aldığını biliyoruz.
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Gazetelerde tedavisi için Paris'e gittiği gibi bazı inanılmaz söylentiler duydum, bu şaşırtıcı. Ancak durumun farkında olmayanlar tarafından üretiliyorlar. Bu doğru değil ve umarım kaynağını bulabiliriz.
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İtalyan nörolog Matilde Leonardi ise şunları söylemişti;
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Michael Schumacher gibi minimal bilinç düzeyindeki hastalar için olumlu etkide bulunan ekspiryum bir kök hücre tedavisi yok. Kendisiyle ilgili dile getirilen iddialar boş yere umutlandırmaktan başka bir işe yaramıyor.
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Schumacher’in durumundaki hastalar gözlerini açabilir, başlarını döndürebilir, bir hikayenin sonunda ağlayabilir. Ancak ne yazık ki bunlar bilincinin yerinde olduğunun belirtileri değildir
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Bu tip hastaların bazı durumlarda tekrar bilinçlenmeleri nadir görülür. Bir keresinde minimal bilinç düzeyindeki bir hasta dört yılın ardından eşi tarafından yapılan bir şakaya aniden gülerek yanıt vermiş ve onunla konuşmaya başlamıştı.