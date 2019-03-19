Michael Schumacher'den güzel haber!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2013'te Alpler'de geçirdiği kayak kazasından beridir komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme...
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İşte detaylar...
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6 yıl önce geçirilen elim kazanın ardından Alman pilotun sağlık durumu, iyileşip iyileşmeyeceği konusunda büyük bir merak vardı...
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Ailenin gizlilik konusundaki katı tutumu sebebiyle, Schumacher'in sağlık durumu hakkında bilgi alınamıyordu.
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2016 yılında Schumacher ailesinin avukatı Felix Damm, F1 pilotunun sağlık durumunu haberleştiren Alman dergisi Bunte'ye gizlilik ihlali sebebiyle dava açmıştı.
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İsviçre'de Cenevre Gölü'ndeki evinde tedavisi süren Alman pilot 7/24 gözetim altında.
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Alman yayın kuruluşu Bunte, Schumacher'in koyu renkli bir helikopterle Majorca Adası'ndaki Port d’Andratx'ye getirildiğini aktardı. Villa Yasmin olarak da bilinen lüks villa daha önce Real Madrid spor kulübü başkanı Florentino Perez'e aitti. Deniz manzaralı villada 2 yüzme havuzu, bir büyük bahçe, helikopter sahası bulunuyor.
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Schumacher'in eski patronu Ross Brawn ise onu sık sık ziyaret ediyor. Brawn BBC'ye yaptığı açıklamada ailesinin ona çok iyi baktığını söyleyerek, "Hepimiz gelecekte bir çözümün bulunacağı konusunda iyimseriz; ileride güzel günler gelecek" demişti.
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50 yaşındaki efsane, 24 saat kontrol altında tutuluyor. Öte yandan Schumacher'in iyileşeceği konusunda bir sinyal de şimdiye kadar verilmemişti.
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OBERMAN KONUŞTU
Almanya'nın Aşağı Saksonya bölgesindeki nöroloji merkezinde görev yapan nörolog Profesör Mark Oberman, Schumacher'in durumu hakkında olumlu konuştu.
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UMUT IŞIĞI! 4 YIL İÇİNDE...
Oberman, hastaların yüzde 30 ve 40 arasındaki bir bölümünün 4 yıl içinde bilincini geri kazandığını söyledi.
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Oberman, "Sağlığına kavuşan, tekrar çocuklarını seyreden, onların gelişimlerine tanık olan, ailesiyle ve arkadaşlarıyla ilgilenen birçok insan var" diyerek Schumacher'in durumunun ümitsiz olmadığını vurguladı.
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TATİL YAPTILAR
Geçtiğimiz günlerde Schumacher ailesi, Mallorca'da aldığı yazlıkta tatil yaptı. Komadaki Alman pilot da helikopter aracılığıyla konuta getirildi.
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50 BİN STERLİNLİK TEDAVİ MASRAFI
Haberde, Schumacher'in yürümeye başlamasına rağmen haftada 50 bin sterlinlik tedavi masrafının olduğu belirtilmişti.
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Yaşadığı kaza sonrası 6 yıldır özel tedavi gören Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in menajerliğini yapan Sabine Kehm, Schumacher'in son durumu hakkında bilgi verdi.
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2013'te Alpler'de kayak yaparken düşen ve o tarihten bu yana da yatağa bağımlı olarak yoğum bakım altında tutulan efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm sessizliğini bozdu.
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'Korkunç kazanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen ailesine olan yakınlığında hiçbir şey değişmedi. Bana soracak olursanız Corinna ve Micheal mükemmel bir çiftti ve hala da öyleler. Geçmişte de olduğu gibi bugün de ailesine hala çok yakın. Micheal hep sıcakkanlı bir insandı. '
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'Fakat sağlık durumu eskisi gibi olmadığı için hala dışarıda görünmek istemiyor. Ailesine ve yakınlarına yılbaşı, doğum günü gibi günlerde hediye alındığından emin olmak için eşine sık sık sorular soruyor. Böyle şeyler hep önemli olmuştur onun için. Durumunun çevresindekilere çok zahmet verdiğini biliyor ve böyle hediyelerle onlara teşekkür ettiğini düşünüyor.'
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'Michael'ın en iyi ellerde olduğunu emin olabilirsiniz. Ama lütfen bizi anlayın; Micheal'in isteklerini ve son derece hassas durumda olan sağlığını korumak için hep gizlilik altında kaldık. Micheal'ın 50. yaşını sizinle kutladığımız için çok mutluyuz ve hepinize kalpten teşekkür ediyoruz. '