Michael Schumacher için korkunç iddia!

Spor Arena Dış Haberler | 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.
2
Dünyaca ünlü bir beyin cerrahı olan Nicola Acciarri, Michael Schumacher'in iyileşse dahi çok insanların kendisini tanıdığından çok farklı biri olacağını söylemişti.
3
Bologna’da bulunan Bellaria Hastanesi’nde görev yapan Acciarri, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Alman pilotun kas ve iskelet sistemindeki bozulmalar meydana geldiğini ve organik yapıların da deforme olduğunu ifade etmişti.
4
Nicola Acciarri'nin bu açıklamalarının ardından bugün ortaya atılan bir iddia, Michael Schumacher hayranlarını derinden endişelendirdi.
5
Daily Mirror gazetesi, tedavisi gözlerden uzak bir şekilde sır gibi saklanan Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğrafın evden sızdığını öne sürdü.
6
Kazadan bu yana hiçbir görüntüsü basına sızdırılmayan Schumacher'e ait bir fotoğrafın, geçtiğimiz yıl bilinmeyen bir kişi tarafından evde çalındığı kaydedildi.
7
Haberde, bu kişinin bugünlerde harekete geçtiği ve fotoğraf için 1 milyon sterlin değer biçtiği kaydedildi.
8
Söz konusu haberin en yıkıcı detayı ise Michael Schumacher'in son haline ait o fotoğraf için 'korkunç' ifadesinin kullanılması oldu.
9
Efsane pilotun tedavi sürecinde çok fazla kilo kaybettiği ve neredeyse tanınmayacak hale geldiği belirtiliyor.
10
Konuyla ilgili polise şikayette bulunan Schumacher ailesinin başvurusunun ardından ismi açıklanmayan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
11
Avukatlar, fotoğrafın basına sızdırılması durumunda Alman efsanenin özel hayatının gizliliğinin ihlal edileceğini ve bunu yapan kişiyi ağır cezai yaptırımlar beklediğini ifade ediyor.