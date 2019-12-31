Michael Schumacher için acı haber! Beyin cerrahı konuştu...

Spor Arena Dış Haberler | 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher hakkında Dr. Nicola Acciarri'den acı bir itiraf geldi.
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Dünyaca ünlü bir beyin cerrahı olan Nicola Acciarri, Michael Schumacher'in iyileşse dahi çok insanların kendisini tanıdığından çok farklı biri olacağını söyledi.
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Bologna’da bulunan Bellaria Hastanesi’nde görev yapan Acciarri, Alman pilotun kas ve iskelet sistemindeki bozulmalar meydana geldiğini ve organik yapıların da deforme olduğunu ifade etti.
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Dr. Nicola Acciarri'nin motorsport.com'a yaptığı çok çarpıcı açıklamaların tamamı şu şekilde:
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"Michael Schumacher'in durumuna baktığımızda bizi çok farklı bir profilin beklediğini söylemeliyim. Kazanın üzerinden 6 yıl geçti. Yarış pistlerinden hatırladığımızdan daha farklı bir kişi düşünmeliyiz."
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"Kendisi için ne kadar hassas, yoğun ve uzun soluklu bir tedavi süreci yürütülmüş olsa da vücudunda birçok şeyin değişmiş olması kaçınılmaz bir durum."
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"Geçirdiği beyin travması sebebiyle organik yapılarda dezenformasyon ve kas ile iskelet sistemindeki bozulmalar meydana gelmiştir."
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"Michael Schumacher'in durumunu her açıdan ele almak gerekiyor. Yalnızca beyin travmasının komplikasyonları olarak değerlendirmemek lazım."
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"Kaslarda zayıflama, tendon rahatsızlığı, osteoporoz ve hatta organik bozulmalar var. Bu uzun süren tedavi sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak için fizyoterapist ekibinden destek almalı."
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"Ekonomik açıdan daha az şanslı bireylerde, bu tip vakalar daha erken ölümlerle sonuçlanır. Çünkü artık vücuda, geri dönüşü olmayan zarar verilmiştir demektir."
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Acciarri son olarak, Paris’te yapılan kök hücre tedavisinin ise ancak yaşamsal organların devamlılığını sağlayacağını, pek fazla tedavi edici bir yönü olmadığı itirafında bulundu.
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Bahsi geçen kök hücre tedavisine ilişki geçtiğimiz günlerde konuşan uzman hekim Phillipe Menasche, pek ümitli olmadığının altını çizmişti.
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Kök hücre tedavisinden en başından beri ümitlerinin olmadığını belirten Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" demişti.