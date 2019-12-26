Michael Schumacher cephesinden heyecanlandıran açıklama!
Tam 6 yıldır komada olan efsane kayakçı Michael Schumacher için arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor.
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2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in çevresinde hareketli günler yaşanıyor.
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Alman efsane, bundan tam 6 yıl önce 29 Aralık 2013 tarihinde Meribel'de tek başına kayak yaparken kaza geçirmiş ve kafasını kötü bir şekilde çarptığı için Grenoble’da bir hastaneye kaldırılmıştı.
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Michael Schumacher'in hayranları, kazanın yaklaşan yıldönümü için harekete geçti. Alman pilotun sevenleri, önümüzdeki 3 gün içerisinde hayata geçecek bir proje başlattı.
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Tam 6 yıldır komada olan Michael Schumacher'e ve zorlu bir tedavi sürecinden geçen ailesine destek olmak amacıyla, sosyal medyada "Savaşmaya Devam Et Michael" etiketiyle bir kampanya başlatılacak.
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Söz konusu kampanya hakkında konuşan Michael Schumacher'in eşi Corinna, yaşam mücadelesi veren eşinin hayranlarına teşekkür ederek, "Devasa mozaikler, ufacık parçalardan oluşur" dedi.
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Corinna, "Birlikte daha güçlüyüz. Devasa mozaikler, ufacık parçalardan oluşur. Her büyük hareket, ufak adımlarla başlar." ifadelerini kullandı.
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Öte yandan derneğin başkanı Reiner Ferling, Alman pilotun bir gün muhakkak iyileşeceğine inancının tam olduğunu söylererek hayranlarının yüreğine su serperek heyecanlandırdı.
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"Maalesef yine yılın o günü geldi. Schumacher'in talihsiz kazasının yıl dönümü yaklaşıyor. Bir gün mutlaka yeniden aramıza katılacak. Onun iyi ellerde olduğunu biliyoruz. Biz de dernek olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız."
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"Sevgi görüyor, güvende tutuluyor ve ailesinin ona olan inancı tam. Böylesine bir aileye sahip olduğu için kendini şanslı saymalı."
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Michael Schumacher'in sağlık durumunu yakından takip eden iki doktor, Alman pilotun son durumuna ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.
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Doktor Phillipe Menasche, Michael Schumacher'in Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kök hücre ameliyatını doğrulamıştı.
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Kök hücre tedavisinden en başından beri ümitlerinin olmadığını belirten Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" demişti.
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Bir diğer uzman hekim Jean-Francois Payen ise, 6 yıldır komada olan Michael tedavi çizelgesini paylaşarak hayranlarının sabırlı olmasını istemişti.
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Jean-Francois Payen'in Michael Schumacher hakkında yaptığı açıklamalar şu şekildeydi:
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"Hayat arkadaşı Corinna, sürecin zorluğunu ve önlerinde çok uzun bir yol olduğunun farkında. Sıradışı bir irade örneği sergiliyor. Kocasının iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor."
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"Schumacher ve ailesini zaman zaman ziyaret ediyorum. Sağlık durumuna ilişkin yeni bilgileri de ailesiyle paylaşıyorum. Schumacher’in rejenerasyon periyodu için 1 ila 3 yıllık yapılmış bir plan var. Buna göre ilerliyoruz"
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Yaklaşık 6 yıldır ailesi tarafından sır gibi saklanan Michael Schumacher'in tedavisi gözlerden uzak sürdürülüyor. Alman efsanenin kariyeri boyunca elde ettiği servetinin büyük bir bölümünün tedaviye harcandığı biliniyor.
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20 yıl boyunca efsane pilotun menajerliğini yapan ve en yakın arkadaşlarından biri olan Weber, geçtiğimiz günlerde Schumacher'in eşi Corinna'ya sert eleştirilerde bulunmuştu.
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Willie Weber, kahreden kazanın ardından defalarca Michael’ı ziyaret etmek isteğini Corinna'ya defalarca ilettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını açıklamıştı.
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Weber, Michael'i her ziyaret etmek istediğinde Corinna tarafından bilerek engellendiğini vurgulayarak, “Beni Michael'ın yanında istemedi çünkü gerçekleri hemen anlayacağımı biliyordu ve bu gerçekleri anlatacağımdan korktu” ifadelerini kullanmıştı.
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"Tek istediğim Michael'ın sağlık durumunu öğrenmek. Yanında olmak, elini sıkmak yüzüne dokunmak istiyorum. Ancak arkadaşımın yanında olmak istemem yasaklanıyor. Bu büyük bir saygısızlık ve ilkellik."
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"Michael'ı seven milyonlarca insan ve ve bu insanlar onun durumu bilmek istiyor. Corinna'nın Michael'ın sağlık durumuyla ilgili gerçekleri gizleme tutumunu anlamıyorum."
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Eski menajer sözlerini şöyle tamamlamıştı: “Bir gün ayaklarının üzerinde onu göreceğimi umut ediyorum. Ve ben de Schumacher’i bir kez daha kucaklayabileceğim”.