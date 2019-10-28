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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Spor Arena Detay | AA
28 Ekim 2019 - 10:33,

Miami hocası Erik Spoelstra sahaya daldı, hakemleri diskalifiye etti!

NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçta çok ilginç görüntüler oluştu.

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Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra, hakem kararlarına sinirlendi.

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Mücadelenin son periyodunda sayı farkı da az iken oyunun içine dalan Spoelstra hakemin üzerine yürüdü.

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Bucks oyuncusu Kyle Korver bu anlarda şaşkınlığını gizleyemedi.

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Spoelstra'nın hızlı hücumu kesmek için böyle bir hamle yaptığı tahmin ediliyor.

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Fakat bu hamle cevap bulamamış olacak ki Minnesota Timberwolves, Miami Heat karşısında sahadan 116-109'lık üstünlükle ayrıldı.

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Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 120-92 Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 134-133 (uzatmada)

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Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 119-121 Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 116-109

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Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 120-101

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