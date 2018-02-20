MHK’den dev skandal! 'Büyük yalan'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçınının yankıları sürerken, mücadelenin hakemi Alper Ulusoy, iki takım tarafından da yaylım ateşine tutulmuş, özellikle siyah beyazlılar Talisca'ya verilen sarı kart sonrası cezalı duruma düşerek Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek konuma gelmesini kabullenememişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Zaten kartın iptaline ilişkin de TFF'ye başvuru yapan Beşiktaş, olayın takipçisi olacağını duyurmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından söz konusu hakem Alper Ulusoy'un maça ataması tamamen skandal bir hikayeyi barındıran olayı Deniz Çoban kaleme aldı. İşte olayın perde arkası ve MHK'den cevabı beklenen kritik soru:
Fotoğraflar: Arşiv
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"BİRDEN MESAJ GELİYOR""Beşiktaş maçındaki Alper Ulusoy’un yönetimini bir de şu gözle değerlendirin. Günlerden Perşembe. Konya’daki maçtan 1 gün önce. Saat 10.30 Ulusoy eşi ve çocuklarıyla İzmir Kordon’da yürüyüş yapıyor. Ailece güzel bir gün geçirme niyetindeler. Birden telefonuna mesaj geliyor ve Cuma günü Konya’da maç yöneteceğini öğreniyor."
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"BU HAKEMDEN NE BEKLERSİNİZ?""Apar topar eve dönüyor, çantasını hazırlıyor, seyahat planı yapıyor ve aynı gün, gece geç saatlerde ekibiyle Konya’da oluyor. Hiçbir hazırlık yapamadan, takım-oyuncu analizi yapmadan, belki de dinlenemeden sahaya çıkıyor. Bu hakemden ne beklersiniz?"
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"BELGEYE BELGE! ""İki haftadır Cuma maçı hakemleri, Perşembe günü görevlerini öğreniyorlar. “Bursaspor-Beşiktaş maçına; çarşamba günü atanan hakem, perşembe günü değişti” tartışmasını yalanlayan MHK; kendini bu yolla temize çıkartmaya çalışıyor. Namoğlu tehdit ettiği için hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz da, bu açıklamanın doğru olmadığını belgesiyle paylaştı. 20 Ekim 2017 (Cuma) tarihinde yöneteceği Adanaspor- Ankaragücü maçı için 18 Ekim 2017 (Çarşamba) günü aldığı tebligatı gösteren FYS (Futbol Yönetim Sistemi) mesajını açıkladı."
Fotoğraflar: Arşiv
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