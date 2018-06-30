Mesut Özil'le konuştu, Fener'e tamam dedi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe çok önemli bir ismi kadrosuna katmak için gün sayıyor. İngiltere Premier Lig'de kariyerini sürdüren Mesut Özil'in de transferde payı büyük! İ
Haber: Sabah / Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Sabah / Foto: Hürriyet Arşiv
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İşte detaylar...
Haber: Sabah / Foto: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'nin Jack Wilshere transferinde resmi açıklama yapması beklenirken, oyuncuyu ikna eden isimlerden birisinin de Arsenal'de birlikte forma giydiği Mesut Özil olduğu ortaya çıktı. İlk teklif geldiğinde 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Mesut'tan Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgiler aldığı öğrenildi.
Haber: Sabah / Foto: Hürriyet Arşiv
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Sarı-lacivertli renklere olan tutkusu ile bilinen Mesut Özil'in, takım arkadaşına "Fenerbahçe çok büyük bir takım, taraftarı muhteşem. Türkiye de çok güzel ve modern bir ülke mutlaka gitmelisin" dediği, bu sözlerin Wilshere'in tercihinde etkili olduğu bildirildi.
Haber: Sabah / Foto: Hürriyet Arşiv
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YAKINDA İSTANBUL'DA
Premier Lig ekiplerinden teklif almasına rağmen Fenerbahçe ile anlaşan Wilshere, Fenerbahçe tesislerini görmek için geldiği İstanbul'dan önceki gün İngiltere'ye döndü. Yıldız futbolcunun, özel işlerini halletmesinin ardından yeniden İstanbul'a geleceği ve resmi mukavelenin imzalanmasının ardından idmanlara başlayacağı ifade edildi. 4 yıllık mukaveleye "Evet" diyen Wilshere'in alacağı ücret konusunda ise henüz bilgilendirme yapılmadı.
Haber: Sabah / Foto: Hürriyet Arşiv
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KOMBINEYE HÜCUM...
F.Bahçe'de kongre üyeleri ile temsilci kulüp üyelerine yönelik başlayan kombine satışlarına büyük ilgi gösteren taraftarlar, sabahın erken satlerinden itibaren statta uzun kuyruklar oluşturdu. Genel satışlar, 3 Temmuz'da...
Haber: Sabah / Foto: Hürriyet Arşiv
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FENERBAHÇE SERMAYE ARTIRDI
F.Bahçe Futbol A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamayla yüzde 250 oranında sermaye artırımına gittiğini duyurdu. Hisselerin rüçhan hakkı 1 TL'den 5 TL'ye çıkarılırken, bu sayede A.Ş. kasasına 353.5 milyon TL nakit girişi olacak. Açıklamada, sermaye artırımına şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliği amacıyla karar verildiği belirtildi.
Haber: Sabah / Foto: Hürriyet Arşiv
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"Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız" Cocu yönetimindeki sarı-lacivertli takım sahaya indi ve ilk çalışmasını yaptı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...