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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15 Kasım 2019 - 11:08,

Bu kez olmadı Almanya! Mesut Özil'in rövanşını Ahmed Kutucu ile alıyoruz...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yeni bir Mesut Özil vakası çıkmasını bu kez erken önledi...

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Euro 2020'ye katılmayı garantileyen Milli Takım, Andorra ile oynayacağı son maç öncesinde kadroda rotasyona gitti.

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Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı.

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Bu futbolcuların yerine ise Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür milli takıma alındı...

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Bu isimlerden en dikkat çekici olan ise Ahmed Kutucu oldu.

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Bundesliga'da Schalke formasıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın da radarı altındaydı.

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Almanya Futbol Federasyonu, genç futbolcuyu milli takım için ikna etmeye çalışıyordu ancak Türkiye, Almanlardan daha hızlı davrandı ve Ahmed'i kadroya çağırdı.

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Genç forvet, Andorra karşısında 1 dakika bile forma giymesi halinde Milli olacak ve Almanya kapısı kapanmış olacak.

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Geçmiş dönemde Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Kerem Demirbay gibi futbolcuları Almanya'ya kaptıran Türkiye, böylece Almanlardan rövanşı da almış oldu.

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Almanya, son olarak Schalke'de oynayan bir diğer Türk asıllı futbolcu Suat Serdar'ı elimizden kapmıştı.

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Forvet ve sağ açık pozisyonunda oynayan Ahmed, bu sezon Bundesliga'da 7 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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Schalke alt yapısında yetişen futbolcunun 2022 yılına kadar Alman ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

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Bir diğer dikkat çeken isim ise Mert Müldür oldu...

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Sezon başında Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olan genç sağ bek için Avusturya ısrarcıydı.

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Genç futbolcunun kadroya çağırmasının ardından Avusturya ihtimali de tamamen ortadan kalktı.

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