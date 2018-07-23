Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mesut Özil'in kararı sonrası İlkay... Almanya'da tam 10 futbolcu!
Özil'in Mayıs ayında Mancester City'li İlkay Gündoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Alman Futbol Federasyonu ve siyasetçiler tarafından eleştirilmişti. Özil baskıları yersiz bularak konudan rahatsızlığını dile getirdi ve neticede Almanya Milli Takımı için oynamayı bıraktığını duyurdu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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Arsenal'li oyuncu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda aldığı karar dair paylaşımda, "Son birkaç hafta bana son aylarda yaşanan olayları düşünme fırsatı ve zamanı tanıdı. Bu vesileyle yaşananlarla ilgili düşüncelerimi ve hislerimi paylaşmak istiyorum" dedi ve uzun bir yazılı metin ekledi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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İşte yaşananların öncesinde Türk asıllı gurbetçi oyuncuların Almanya Milli Takımı'nı seçme süreci ve o isimlere dair bilgiler:
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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Almanya'da yetişen Türk asıllı oyuncular arasında kariyerini büyük seviyelere ulaştıranlar oldu. Bunlardan en çok bilinenleri de Almanya Milli Takımı'nı tercih etti. Yeteneğiyle ilk çıktığı zamanlarda taraftarları kendisine mest eden Mesut Özil, Arsenal'in yolunu tuttu ve dünyanın sayılı oyuncuları arasında yer aldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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İLKAY DA MESUT KADAR LİNÇ EDİLDİ
Borussia Dortmund'daki kaliteli futbolunun ardından sezon başında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'e giden İlkay Gündoğan da Mesut gibi Almanya fabrikasının ürünü. Başarılı oyuncu Almanya Milli Takımı adına forma giymeye devam ediyor... Özil'in kararı sonrası gözler, o karede yer alan diğer bir isim olan İlkay'a da çevrildi... Devam eder mi bilinmez ama ırkçı ve yoğun eleştirilere maruz kalarak en az Mesut kadar tepki gören diğer bir isimdi İlkay... İlkay’ın da Almanya Milli Takımı’nı bırakma kararını açıklaması an meselesi gibi görünüyor…
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Stoperden forvete her mevkide oynama özelliği ile tanınan Emre Can da fabrikanın en iyi kariyere sahip futbolcularından biri haline geldi. Emre Can da Almanya Milli Takımı için ter dökenlerden...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Öte yandan son olarak Almanya Milli Takımı'nı tercih eden isim Kerem Demirbay olmuştu. Demirbay'ın bu seçimi özellikle Türk kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı... 25 yaşındaki oyuncu Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyiyor.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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Öte yandan Almanya Milli Takımı altyapı takımlarında hali hazırda forma giyen gurbetçiler de mevcut... İşte o isimler:
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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U21 - SALİH ÖZCAN (KÖLN) - ORTASAHA
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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U20 - GÖKHAN GÜL (FORTUNA DÜSSELDORF) - DEFANS
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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U20 - GÖRKEM SAĞLAM (BOCHUM) - ORTA SAHA
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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U19- AHMET GÜRLEYEN (MAINZ 05) - DEFANS
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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U19 - FATİH KAYA - (INGOLSTADT) - FORVET
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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U18 - FURKAN SAGMAN (BOCHUM) - ÖNLİBERO
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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U17 milli takımı kadrosunda gurbetçi oyuncu yer almazken U16 Milli Takımı'nda Kerim Çalhanoğlu forma giyiyor. Kerim, A Milli Futbol Takımımızın formasını giyen ve Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Cumhurbaşkanı Erdoğan gurbetçi futbolcularla Londra'da bir araya gelmişti..Mayıs ayında gerçekleşen buluşmanın görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...