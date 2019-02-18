Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mesut Özil'in gezisi İngilizlerin dikkatini çekti: "Kâbustan kaçtı"
İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in Türkiye ziyareti, İngiliz basının dikkatini çekti. Nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte "Ertuğrul Diriliş" dizisinin setini ziyaret eden futbolcunun gezisi İngilizler tarafından böyle görüldü.
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İşte detaylar...
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Takımı Arsenal'da teknik direktör Unai Emery ile sorun yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye ziyareti, İngilizlerce konuşuldu. Özellikle spor basınının yakından takip ettiği Özil'in kısa gezisi için, "Kabustan kaçtı" değerlendirmesinde bulunuldu.
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Emery, Özil'e son 3 maçtır forma vermiyor. Türk asıllı Alman futbolcu, son olarak ligde Cardiff City maçının 76. dakikasında oyundan alındı.
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Emery'nin planlarında yer almayan Özil Twitter'dan, "Bir futbol kulübünü desteklediğinizde, kupalarından, bir futbolcusundan veya tarihinden dolayı bunu yapmazsınız. Onu desteklersiniz çünkü orada kendinizden bir parça görürsünüz, oraya ait olduğunuzu fark edersiniz" mesajını göndermişti.
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Emery, senelik 18 milyon pound kazanan yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesine sıcak bakıyor. Londra'da mutlu olan Özil ise takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
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Daily Mail'in haberine göre Özil, ocak ayında Fransa devi Paris Saint Germain takımından gelen kiralık teklifini reddetti.
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Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal da sosyal medyadaki paylaşımlarıyla TRT1'de yayınlanan dizinin sıkı takipçisi olduğunu gösteren Mesut Özil'e görüntülü mesaj göndermişti.
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İnal, mesajında "Kıymetli Mesut Özil kardeşim, Payitaht: Abdülhamid setinden sana sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Diziyi takip ettiğini, izlediğini biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımların için. İnşallah bir gün yolun düşerse sete de bekleriz. Her zaman başarıların bizi gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da çok başarılı bir spor hayatın olur" ifadelerini kullanmıştı.
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Mesut ise bu jeste karşılık "Asıl ben sana ve ekibine bu başarılı yapım için teşekkür ederim. Biz Türkler tarihine aç bir toplumuz" cevabını verdi.
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Mesut Özil 2013 yılından bu yana Arsenal forması giyiyor...