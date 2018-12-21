Mesut Özil'e yol göründü! Önünde 4 seçenek var...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Arsenal'daki günleri sayılı. Teknik direktör Unai Emery'nin taktiksel sebeplerle Tottenham ile oynanan kupa mücadelesinin kadrosuna almadığı Özil'in ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
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İşte detaylar...
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Çarşamba günü Tottenham'a Carabao Cup maçında 2-0 yenilen Arsenal'da Mesut Özil'in ilk 11'de olmaması dikkat çekmişti. Başarılı orta sahanın ne sakat ne de hasta olduğu ortaya çıktı.
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Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin taktiksel sebeplerle Alman oyuncuyu kadroya almadığı ifade edilirken, Mesut'un Arsenal'da gelecek planları dahilinde olmadığı yüksek sesle konuşulmaya başladı.
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Haftalık 350 bin sterlin ücretiyle İngiltere Premier Lig'in en fazla kazanan oyuncuları arasında yer alan Özil'in yeterli katkıyı vermediği düşünülüyor. Özil'in önünde şu anda 4 seçenek var.
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INTER MILAN
Alman basınında yer alan son haberlere göre Mesut Özil'in temsilcileri birkaç haftadır İtalya Serie A ekibi Inter ile temas halinde. 2017'den bu yana Mesut Özil'in peşinde olan İtalyanlar'ın, transfer için epey harcama yapması gerekecek. Arsenal'ın 25-30 milyon Euro bandında bir bonservis bedeline transfere onay verebileceği ifade ediliyor. Lider Juventus'un 14 puan gerisinde olan Milano temsilcisi, sağlam yatırımlarla eski günlerine dönmek istiyor.
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JUVENTUS
Özil'in menajerleri Inter ile birlikte aralık ayı başında bu yana Juventus ile temasta. Juventus yönetiminin bu transfer konusunda çok ısrarcı olmadığı dile getirilirken, teknik direktör Massimilano Allegri ise Cristiano Ronaldo'nun formunu artırması için eski takım arkadaşıyla bir araya gelmesine sıcak bakıyor. Cristiano Ronaldo 2013'te Real Madrid'de yaşanan Özil ayrılığının ardından, "Onun gidişi bana kötü bir haber oldu. Benim gol yollarında nereye hareket edeceğimi en iyi bilen kişiydi. Onun gidişi beni çok kızdırdı" açıklamasını yapmıştı.
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MANCHESTER UNITED
Premier Lig'de zor günler yaşayan Manchester United, Özil'in yüksek ücretini karşılayabilecek potansiyelde... Özil'in Alexis Sanchez örneğinde olduğu gibi bir geçiş yapabileceği iddia ediliyor.
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ARSENAL
Geçen sezon sözleşme süresinin sona ermesini koz olarak kullanan Özil, yüklü bir sözleşme aldı. Arsenal onu bedavaya göndermeye razı olmadı. Arsene Wenger'in gidişi ve Emery'nin göreve başlamasıyla Londra ekibindeki düzen değişti. Halka dışında kalan Özil'e yeni bir kulüp bulunamazsa Unai Emery ona bir rol verecek.
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Arsenal, Mesut'un oynamadığı son lig maçında deplasmanda Southampton'a 3-2 kaybetmişti...