Mesut Özil'e linç kampanyası! Açıklama yaptı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda üçüncü ve son maçında Güney Kore’ye yenilerek grup aşamasında turnuvaya veda eden Alman Milli Takımı’nın elenmesinin faturası, Türk kökenli Alman milli futbolcu Mesut Özil’e kesilmeye çalışılıyor.
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Milli takımın diğer Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan ve Mesut Özil’in mayıs ayında Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerine ilişkin fotoğrafa da yer verilen haberde, Almanya’nın Dünya Kupası’na erken veda etmesinin nedenleri arasında bu olayın da yer aldığı savunuldu.
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Gündoğan’ın fotoğrafla ilgili görüşlerini açıklamasına rağmen Özil’in konu hakkında sessiz kalmasının milli takımda gergin havaya sebep olduğu ileri sürülen haberde, sponsorların ve yöneticilerin Mesut Özil’in milli takımdan atılmasını tasvip ettiği ileri sürüldü.
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Söz konusu fotoğraf nedeniyle milli takımda gruplaşma yaşandığı iddia edildi. Sami Khedira, Jerome Boateng ve Julian Draxler’in Özil’in yanında yer aldığı, diğer tarafta ise Bayern Münihli Maneul Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller ile Real Madridli Toni Kroos’un bulunduğu öne sürüldü. Gazeteye açıklamalarda bulunan Khedira, bu konunun Dünya Kupası’ndan elenmelerine bahane edilmesini doğru bulmadığının altını çizdi.
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Die Welt gazetesi ise milli takımda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu, Khedira ve Mario Gomez’in milli takımdan ayrılacak adaylar arasında yer aldığını ve 29 yaşındaki Mesut’un da bu kadroda geleceğinin olmadığını iddia etti. Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz vermesinin yanı sıra maç öncesinde milli marşı söylememesi ve dua etmesi, Müslüman olduğunu sıklıkla dile getirmesi gerekçeleriyle ülkenin aşırı sağcı kesimi tarafından uzun süredir eleştiriliyor.
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Bazı Alman gazetelerine göre ise Almanya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesi, Türk kökenli oyuncunun hedefe alınması için de bir fırsat oldu. Yorumculara göre, aşırı sağcı siyasetçilerin ırkçı yaklaşımları, Alman Milli Takımı’nın Rusya’dan erken eve dönmesi konusunda günah keçisi arayan Alman medyası ve televizyondaki bir çok uzmanın yorumlarıyla da destekleniyor.
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Sosyal medyada Mesut Özil aleyhine yapılan paylaşımların yanı sıra, Dünya Kupası’nda özellikle Güney Kore’ye karşı oynadığı maçta diğer bir çok takım arkadaşına göre daha iyi bir performans sergilemesine rağmen Alman medyasının önemli bölümünün Mesut Özil’e en kötü not olan 6’yı vermesi dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Almanya’da yaşayan Türkler ise, Alman basının ve kamuoyunun, özellikle Özil ve Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan sonra Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a karşı gösterdiği tutumun aslında kendilerine yönelik gösterildiğini ifade ediyorlar.
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Kendisine yönelik saldırılar üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Almanya A Milli Takımı Futbolcusu Mesut Özil, "Irkçılığa hayır" etiketiyle şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'ndan elenmek beni çok yaraladı. Yeteri kadar iyi değildik. Bunu aşmak için zamana ihtiyacım var"