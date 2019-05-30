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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30 Mayıs 2019 - 10:34,

Mesut Özil'den Emery'ye: "Vallahi hoca değilsin..."

UEFA AVrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1 kaybeden Arsenal, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını da kaybetmiş oldu. Maç içerisinde öyle bir an yaşandı ki, sosyal medyada gündem oldu...

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UEFA Avrupa Ligi'nde iki İngiliz ekibinin karşı karşıya geldiği finalde Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi oldu.

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Maçta Unai Emery, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i 77. dakikada oyundan çıkardı.

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Saha kenarına gelen Özil ise yedek kulübesine oturduğu sırada Emery'ye söylendi.

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Türk asıllı Alman yıldızın o sırada söylenirken "Vallahi hoca değilsin" dediği ekranlara yansıdı ve bir anda bu görüntüler sosyal medyada yayıldı...

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Bu arada, Arsenal'in eski yıldızı Martin Keown, televizyondan maçı yorumlarken Mesut Özil'i epey eleştirdi.

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Eden Hazard'ın bir star olarak Chelsea'ye inanılmaz katkı verdiğini ifade eden İngiliz yorumcu, Arsenal'ın starı Özil'i aynı katkıyı verememekle itham etti.

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"Bugün Eden'in bahçesi gibiydi. Bütün yeteneğini ve kalitesini sahaya koydu. Arsenal ise uçurumdan yuvarlandı."

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"Onların Hazard'ı, bizim Özil'imiz var. Aubameyang ve Lacazette'yi oyuna sokamadı."

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"Takımımızın en iyi oyuncusu Özil ve dışarıda oynayamıyor. Maçın yarısından sonra yok."

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"Bazı pozisyonlara adam lazım çünkü pozisyonu dışında oynuyor. Bu yüzden istediklerini yapamıyor. Oraya kadar giden taraftarlar için üzücü bir durum oldu."

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Chelsea 2013 yılından sonra 2. kez UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaştı. İşte kupa seremonisi...

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