Mesut Özil'den dev imza! Ronaldo'nun yanına...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'le ilgili Ada basınından bomba bir transfer iddiası geldi.
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30 yaşındaki süperstar, yaz transfer döneminde ortalığı sallayacak... İşte o flaş gelişmenin tüm detayları...
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Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, takımının geçtiğimiz hafta Bournemouth ile deplasmanda oynadığı maçı yedek kulübesinden takip etmişti. Unai Emery, Mesut Özil'i yedek soyundurmasına neden olarak Bournemouth maçının fiziksel bir mücadele olmasını gösterse de Ada basını bu gerekçeyi pek de inandırıcı bulmamıştı.
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Deplasman maçlarına yeterince konsantre olmamakla eleştirilen Mesut'un takımdaki geleceği hakkında pek çok dedikodu ortaya atılırken konuyla ilgili en büyük iddia ise Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'dan geldi.
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Gazete, Özil'e yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek yaz takımdan ayrılabileceğini yazdı.
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Yıldız ismin Topçular'dan ayrılması halinde gitme ihtimalinin en yüksek olduğu takımın Serie A devi Inter olduğu kaydedildi.
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Haberde Inter'in geçmişte de Özil'i transfer etmek istediği hatırlatılırken oyuncunun yüksek maliyetini karşılayabilecek sayılı kulüplerden biri olduğu ifade edildi.
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Piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen Türk asıllı futbolcunun Arsenal ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.
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Eğer Mesut Özil, İtalya'nın yolunu tutarsa Juventus'un dünyaca ünlü starı Ronaldo ile birlikte Serie A'da boy gösterecek ve onunla rekabete girecek. İkili bir dönem Real Madrid'de birlikte forma giymişlerdi. (Fanatik)
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Arsenal Premier Lig'de geçen hafta Mesut Özil'in yedek kulübesinde oturduğu maçta, deplasmanda Bournemouth'u 2-1 yenmişti...