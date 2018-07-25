Mesut Özil'den Almanya'ya tarihi gol!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan sonra Almanya’da ırkçı saldırıların hedefi olan Mesut Özil, Almanya Milli Takımı’ndaki kariyerine son verdi. Mesut Özil'in kararının ardından tüm yaşananlar şöyle:
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan sonra Almanya’da ırkçı saldırıların hedefi olan Mesut Özil'den Almanya'ya tarihi bir çalım geldi.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Tüm Alman kamuoyuna rest çeken, ardından Milli Takım kariyerini sonlandıran Mesut Özil, 2024 yolunda Türkiye’ye de çok önemli bir katkıda bulundu.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Alman milli takımını bırakarak, federasyon başkanı Grindel’e kabarık bir fatura çıkaran Mesut Özil, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile Almanya arasında yaşanan kıyasıya rekabette ülkemizi avantajlı konuma getirmiş oldu.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
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29 yaşındaki oyuncunun, Milli takımı bırakma nedeni olarak maruz kaldığı ırkçılık olaylarını gerekçe göstermesi Almanya’nın EURO 2024 ev sahipliği şansının iyice zora girmesine sebep oldu. UEFA’daki üyelerin birçoğunun bu olaylardan rahatsız olduğu ve oylarını Türkiye’den yana kullanacakları dile getiriliyor.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
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Almanya Futbol Federasyonu’nun bu gelişmeler sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya başladı. Almanya Futbol Federasyonu’nun eski basın sözcüsü Harald Stenger yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel’in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
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SAÇMALADI
Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Mesut Özil’in milli takımı bırakmasının ardından çirkin ifadeler kullandı. Hoeness, Mesut Özil’le ilgili “Nihayet kabus sona erdi. Mesut, son mücadelesini 2014 Dünya Kupası’ndan önce kazanmıştı. Şimdi kendisini ve berbat performansını o fotoğrafın arkasına saklıyor. Mesut, sadece San Marino’ya karşı parlayan bir yıldız. Mesut’un yokluğunda milli takım çok daha iyi olacaktır” diye konuştu.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
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BAKANLARDAN DESTEK
Mesut Özil’in ırkçılık ve saygısızlığa maruz kalması nedeniyle Alman Milli Takımı’nı bırakmasına bakanlardan destek geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Almanya Milli Takımı’ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, “Mesut Özil sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz. 81 milyon vatandaşımız adına bağrımıza basıyoruz.” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Mesut Özil’i arayarak destekledi.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
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A MİLLİ OLMA ŞANSI VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini bitiren Mesut Özil’in Türk Milli Takımı’nda oynamak için bir şansı bulunuyor.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
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Bu konuyla ilgili FIFA’nın şöyle bir maddesi var: Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA’dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA’nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme yetkisi de mevcut.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
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ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU: REDDEDİYORUZ
Almanya Futbol Federasyonu’ndan Mesut’un ayrılması ile ilgi bir açıklama geldi: Mesut Özil’in bu formayla sıra dışı performansı için minnettarız. Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğraf Almanya’daki birçok insan için soru işaretleri yarattı. Federasyonun ırkçılık ile ilişkilendirilmesini kabul etmiyoruz.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Arşiv
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayındaki Londra ziyaretinde gurbetçi futbolcularla bir araya gelmişti. İzlemek için videoya tıklayınız...