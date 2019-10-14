Mesut Özil müjdesini Hamit Altıntop verdi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Londra'da birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merih Demiral ve Cengiz Ünder'in performansını yorumlayan Hamit Altıntop, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mesut Özil hakkında da konuştu.
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TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Londra'da düzenlenen Liderler Haftası'na katıldı.
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Burada konuşan eski milli futbolcu, Mesut Özil'in olası Türkiye transferi, Franck Ribery, Cengiz Ünder ve Merih Demiral'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
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İşte Hamit Altıntop'un o açıklamaları;
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"CENGİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
"Cengiz Ünder farklı bir yetenek. Hücuma dönük, gol atabilen bir oyuncu. Bizim için çok özel bir isim.Sakatlıklardan yana biraz şanssızlık yaşıyor ama daha genç ve onun yeteneklerine güveniyoruz.Bu tip oyunculara destek veriyor, onları eğitiyoruz. Onun gibi oyuncuların sayısını artırmak istiyoruz.Yetenekli isimlere sahibiz ama daha fazlası olmalı. Daha rekabetçi bir kadroya sahip olmalıyız.Bu tip kritik zamanlarda sakatlıklardan dolayı kadronuz etkilenebiliyor. Oyuncularınızın formda olmadığı dönemler oluyor. Amacımız oyuncuları desteklemek ve onlara bir şeyler öğretebilmek. Onlara bir temel ve bir tecrübe katmak. Doğru bir yüreğe ve doğru bir mantaliteye sahip olmalarını sağlamak. Öncelikle turnuvalara katılmak istiyoruz."
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"MERİH DEMİRAL EN BÜYÜK YILDIZIMIZ OLABİLİR"
"Merih Demiral diğer genç oyuncular için çok iyi bir örnek. En iyi eğitimlerden geçmedi ama potansiyele ve karaktere sahip. Çok akıllı bir oyuncu ve güçlü bir mantalitesi var ki bu nedenle Juventus'ta oynuyor. Bence bizim en büyük yıldızımız olmak üzere bir yolda ilerliyor. Serie A bir yetişkinler ligi, yaşı büyük oyuncuların ligi. Merih, bu ligden ve Juventus'tan çok şey öğrenebilir. Milli takımımızda Juventus gibi ekiplerde oynayan oyuncuların yer alması bizim için çok önemli."
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"RIBERY SOKAK FUTBOLCUSU GİBİYDİ"
"Ribery her zaman sürprizlerle doludur. 4 sene beraber oynadık. Her zaman sokak futbolcusu gibiydi ve bunu çok severdi. Yaşının 35 olduğunun farkında ve etrafındaki gençlere örnek olması gerektiğini biliyor.Bu takımında olumlu yönde değişiklik yaratacak bir şey. Bu onun için bir motivasyon. İtalya'daki yaşayış hayattan daha çok keyif almasını sağlayabilir ama bu onun çok çalışacağı gerçeğini değiştirmeyecektir.Elbette o bir efsane. Kariyerinde hatalar oldu ama o bir insan. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Futbol için inanılmaz bir tutkuya sahip. Bazı zor dönemlerden geçse de artık çok daha olgun."
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"ALMANYA İÇİN GÜZEL BİR SORUN"
"ALMANYA İÇİN GÜZEL BİR SORUN""Bu Almanya için güzel bir sorun! Dünya çapında kalecilere sahip olduğunuzda böyle problemler hatta lüksler olabilir. Böyle olması doğal. Manuel Neuer iyi bir kaleci, belki de daha iyi olanı. İkinci şık da bir o kadar kaliteli. Forma için olumlu bir rekabet varsa bu tartışmanın olması normal. En sonunda teknik direktörün kararına saygı duymamız gerekir. Milli takımın bir antrenörü var ve o da Joachim Löw. Seçimlerine saygı göstermeliyiz ama medya münazara olmasını ister. Bana kalırsa kalecilerin takım içindeki durumu oldukça iyi."
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"GERİ DÖNECEK"
Son yılların tartışmalı ismi Mesut Özil hakkında da konuşan Altıntop, yıldız oyuncunun Türkiye'ye transfer ihtimali üzerine şu demeçleri verdi;
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"Bence o bir Türk ama futbol artık çok global. Mesut'un harika bir kariyeri oldu. O iyi bir insan ve güçlü bir futbol geçmişi var. Belki Arsenal'de bulunduğu durum çok iyi değil ama bu hayatın bir parçası.Her zaman saygılı ve ciddiydi. Bu da iyi bir sporcunun sahip olması gereken bir temel. Hatalar yapabilir ama kötü biri değil. Bu önemli bir fark. 10 yıldır tutkusu için çok çabaladı. Bazen bir işin merkezinde olmak yerine dışında kalmak daha iyidir. Bence bir gün Türkiye'de oynayacak."