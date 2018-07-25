Mesut Özil için özel önlem! Tehdit...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Almanların yaptığı ırkçı saldırılara karşı milli takımı bırakma kararı alan Mesut Özil için Arsenal'ın sezon öncesi kampını gerçekleştirdiği Singapur'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Almanların yaptığı ırkçı saldırılara karşı milli takımı bırakma kararı alan Mesut Özil için Arsenal'ın sezon öncesi kampını gerçekleştirdiği Singapur'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'daki davetine icabet etmişti.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Mesut'un Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanlar kıyameti koparmış ve yıldız isme çirkin saldırılarda bulunmuştu.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
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Alman Milli Takımı'nın son şampiyon olarak mücadele ettiği 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin faturası da 29 yaşındaki oyuncuya kesilmişti.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
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Grup maçları sırasında ıslıklanan ve medyanın lincine maruz kalan Türk asıllı futbolcu, bu olaylar üzerine tarihi bir karara imza atmıştı.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
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Açıklamasında Alman medyası ve siyasilerine şok suçlamalar yönelten Özil'in bu kararı dünyada büyük ses getirmişti. Başarılı 10 numaranın milli takımı bırakmasının ardından kendisine başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeden destek mesajları yağmıştı.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
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Irkçılığa karşı onurlu bir duruş sergileyen Mesut için Twitter'dan "IStandWithOzil" (Özil'in yanındayım) ve "NoToRacism" (Irkçılığa hayır" adlı kampanyalar başlatılmıştı.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
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Yıldız isme sahip çıkanlardan biri de formasını giydiği Arsenal kulübüydü. Kararın açıklandığı andan itibaren oyuncusuna desteğini bir an olsun esirgemeyen Topçular, sosyal medyadan sık sık Mesut'la ilgili paylaşımlarda bulunmuştu.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
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Bugün ise Arsenal'ın sezon öncesi kampını gerçekleştirdiği Singapur'da dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
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Takımın taraftarlarla buluştuğu törende yer alan isimlerden biri de Özil'di.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
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Özil'in alana yoğun güvenlik önemleri eşliğinde gelmesi ve çevresini saran polisler bir anda gündeme oturdu.
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: Ajanslar
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Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, antrenman sonrası oyuncusu Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu. Emery'nin açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...