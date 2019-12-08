Mesut Özil için flaş itiraf! Odasındaki mektup...

"Mesut, geçen yıl düzenlenen Dünya Kupası sırasında bana daha büyük hayır işleri yapmak istediğini söyledi. "1000 çocuğun hayatını değiştirelim" dedi. "Bu size milyonlara mal olacak" dedim. "Paramı şimdi paylaşmazsam ne zaman ve kiminle paylaşacağım" diye yanıt verdi. Mesut çok fakir bir aileye sahipti. Annesi günde iki temizlik işine gidiyordu. Yokluğun ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Bana, "Erkut, ben çok kazanıyorum ve hepsini kendime harcayamam. Bu yüzden daha fazla yardım yapabilirim" dedi.