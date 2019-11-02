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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler
02 Kasım 2019 - 12:13,

Mesut Özil gerçeğini Kolasinac açıkladı!

Arsenal'de geleceği merak edilen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil için takım arkadaşı Sead Kolasinac'tan itiraflar geldi.

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Sead Kolasinac, yakın arkadaşı Mesut Özil hakkında konuştu...

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Arsenal'in Bosnalı oyuncusu Sead Kolasinac, Mesut Özil'e yapılan bıçaklı saldırıda kahraman gibi ortaya çıkmış ve iki saldırganı etkisiz hale getirmişti.

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Olayın ardından Kolasinac, hem İngiliz hem de Türk basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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'Kahraman' futbolcu, çok yakın arkadaşı olan Mesut Özil hakkında ise flaş itiraflarda bulundu.

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Bosnalı sol bek Sead Kolasinac, Mesut Özil hakkında şunları söyledi;

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''Meust Özil, oynamadığı için çok mutsuz. Ancak antrenmanlarda onu asla çalışmıyorken göremezsiniz. Çok hırslı bir futbolcu.''

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''Yapabildiği her şeyi yapıyor. Antrenmanlardan sonra ekstra çalışıyor. Seviyesini yüksek tutmaya gayret ediyor.''

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''Mesut, Mesut'tur. Onun inanılmaz bir yeteneği var.''

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''Mesut, Avrupa'nın en iyi oyuncularından birisi. Sahada onun olması müthiş bir fark yaratıyor.''

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''O sahada olduğunda rakip takım onun üzerine bir değil iki adam gönderiyor. Bu durum diğerleri için de daha boş yer anlamına geliyor. Herkes onun kalitesini biliyor.''

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Sead Kolasinac, aynı zamanda Türkçe bilmesi ile dikkat çekmişti. Mesut ile yakın bir dostluğu bulunan Bosnalı, 2 yıldır Arsenal forması giyiyor.

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