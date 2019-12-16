Mesut Özil deliye döndü! Tekmeledi...

Söz konusu bu paylaşımlarda, "Mesut Özil'in bugün yaptığı en hızlı hareket" ve "Bugün maçla alakalı yaptığı tek şey", "Bu hareket sonrası sakatlanabilir", "Kim demiş Mesut Özil'in sol ayağı zayıf diye", "Arsenal kariyeri boyunca sarf etmediği eforu eldiven tekmelemek için sarfetti" ve "Hak ettiğinden fazla kazanan, hak ettiğinden fazla övülen ve ihtiyaç duyulduğunda ortadan kaybolan biri. Onun hakkında olumlu söynebilecek ne var" ifadeleri kullanıldı.