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Futbol
16 Aralık 2019 - 10:49,

Mesut Özil deliye döndü! Tekmeledi...

Arsenal'da çalkantılı günler geçiren Mesut Özil, Manchester City maçında erkenden oyundan alınınca çıldırdı.

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Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Manchester City maçında oyundan çıkarken büyük tepki gösterdi.

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Mücadelenin 58. dakikasında oyundan alınmasına sinirlenen yıldız oyuncu, kenara gelirken eldivenlerini tekmeledi.

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31 yaşındaki Mesut Özil'in skor 3-0 Arsenal aleyhineyken yaptığı bu hareket, İngiliz basını tarafından ağır şekilde eleştirildi.

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Piers Morgan, oyundan çıkarken ağır hareketlerde bulunan Mesut Özil için 'salyangoz' benzetmesi yaptı.

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Morgan, "Mesut Özil 58. dakikada oyundan alınmasına salyangoz gibi sürünerek ve aksi bir çocuk gibi eldivenlerini fırlatarak cevap verdi. Acınası." ifadelerini kullandı.

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Morgan daha sonra bu paylaşımına ek olarak yeni bir paylaşım daha yaptı ve "Maçtaki en iyi vuruşuydu" diyerek yıldız oyuncuyu tiye aldı.

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The Sun'da yer alan haberde ayrıca bazı Arsenal taraftarının Mesut Özil hakkındaki paylaşımlarına da yer verildi.

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Söz konusu bu paylaşımlarda, "Mesut Özil'in bugün yaptığı en hızlı hareket" ve "Bugün maçla alakalı yaptığı tek şey", "Bu hareket sonrası sakatlanabilir", "Kim demiş Mesut Özil'in sol ayağı zayıf diye", "Arsenal kariyeri boyunca sarf etmediği eforu eldiven tekmelemek için sarfetti" ve "Hak ettiğinden fazla kazanan, hak ettiğinden fazla övülen ve ihtiyaç duyulduğunda ortadan kaybolan biri. Onun hakkında olumlu söynebilecek ne var" ifadeleri kullanıldı.

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Çin Merkez Televizyonu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'deki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan İslam dünyasına tepki gösteren Mesut Özil'in forma giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in maçını yayından kaldırdı.

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Kanal, iptal ettiği Arsenal maçı yerine daha önce oynanan Tottenham-Wolverhampton maçını ekrana getirdi.

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Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı medyasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri hakkında haberler yapılırken, Müslüman dünyasının konuya sessiz kaldığı eleştirisinde bulunmuştu.

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Çin Futbol Federasyonu, Özil'in yorumlarında "büyük öfke ve hayal kırıklığı" olduğu açıklamasını yapmıştı.

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Arsenal'den yapılan açıklamada ise söz konusu paylaşımın Özil'in kişisel görüşleri olduğu vurgulanarak, "Arsenal, bir futbol kulübü olarak politikaya karışmama ilkesine her zaman bağlıdır." ifadesi kullanılmıştı.

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Premier Lig, yurt dışında en büyük geliri elde ettiği Çin'deki yayın kuruluşlarına, 2019-2022 dönemi için 700 milyon dolar tutarında yayın hakları satışı gerçekleştirmişti.

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Mesut Özil'in Lyon'a attığı harika golü izlemek için videoya tıklayınız...

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