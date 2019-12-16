Mesut Özil deliye döndü! Tekmeledi...
Arsenal'da çalkantılı günler geçiren Mesut Özil, Manchester City maçında erkenden oyundan alınınca çıldırdı.
Morgan, "Mesut Özil 58. dakikada oyundan alınmasına salyangoz gibi sürünerek ve aksi bir çocuk gibi eldivenlerini fırlatarak cevap verdi. Acınası." ifadelerini kullandı.
The Sun'da yer alan haberde ayrıca bazı Arsenal taraftarının Mesut Özil hakkındaki paylaşımlarına da yer verildi.
Söz konusu bu paylaşımlarda, "Mesut Özil'in bugün yaptığı en hızlı hareket" ve "Bugün maçla alakalı yaptığı tek şey", "Bu hareket sonrası sakatlanabilir", "Kim demiş Mesut Özil'in sol ayağı zayıf diye", "Arsenal kariyeri boyunca sarf etmediği eforu eldiven tekmelemek için sarfetti" ve "Hak ettiğinden fazla kazanan, hak ettiğinden fazla övülen ve ihtiyaç duyulduğunda ortadan kaybolan biri. Onun hakkında olumlu söynebilecek ne var" ifadeleri kullanıldı.
Çin Merkez Televizyonu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'deki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan İslam dünyasına tepki gösteren Mesut Özil'in forma giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in maçını yayından kaldırdı.
Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı medyasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri hakkında haberler yapılırken, Müslüman dünyasının konuya sessiz kaldığı eleştirisinde bulunmuştu.
Arsenal'den yapılan açıklamada ise söz konusu paylaşımın Özil'in kişisel görüşleri olduğu vurgulanarak, "Arsenal, bir futbol kulübü olarak politikaya karışmama ilkesine her zaman bağlıdır." ifadesi kullanılmıştı.
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